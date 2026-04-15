Idejni projekt Centra za autizam pun nejasnoća: Hoće li biti dovoljno mjesta za sve?

Udruga Autizam 365 priopćila je u srijedu, nakon predstavljanja idejnog projekta Centra za autizam na splitskom Trsteniku, da pozdravlja najavu izgradnje novog centra, ali upozorava na niz otvorenih pitanja vezanih uz kapacitete, skrb za odrasle osobe i upravljanje sustavom.
Udruga je izrazila zadovoljstvo najavom projekta koji bi trebao unaprijediti skrb i obrazovanje osoba iz spektra autizma te poboljšati uvjete života djece i njihovih obitelji, no napominje da je nakon predstavljanja projekta ostao niz nejasnoća na koje roditelji nisu dobili odgovore.
Nije objašnjeno kako će se obuhvatiti sva djeca s dijagnozom iz spektra autizma, s obzirom na kontinuirani porast njihova broja, koji je u posljednjih pet godina premašio 100 posto. Zato roditelji s pravom postavljaju pitanje hoće li planirani kapaciteti biti dostatni.
Nije jasno niti kako će se organizirati skrb i podrška za osobe starije od 21 godine, ne samo u Splitu nego i na području Splitsko-dalmatinske županije, pogotovo jer su kapaciteti Centra Juraj Bonači već godinama popunjeni.
Posebno zabrinjava to što dio sustava koji se odnosi na odrasle osobe i dalje ostaje bez jasnih rješenja, zbog čega obitelji ostaju bez odgovarajuće podrške.
Udruga također izražava zabrinutost zbog najave da će postojeće probleme rješavati ravnateljica Centra za autizam, podsjećajući da su u posljednje četiri godine osnivaču i nadležnom ministarstvu upućene dvije peticije za njezinu smjenu, koje su potpisali roditelji korisnika.
Također, nalazi sanitarne i prosvjetne inspekcije ukazivali su na nepravilnosti, ali bez konkretnih posljedica, a rezultati anketa o zadovoljstvu roditelja nisu transparentno predstavljeni javnosti.
"Školski odbor, koji je prema svojim zakonskim ovlastima zaključio da ravnateljica šteti ustanovi i njezinim korisnicima, smijenjen je bez jasnog obrazloženja. Roditelji i javnost nikada nisu dobili odgovore na ta pitanja", navodi se u priopćenju.
Autizam 365 poručuje kako je neprihvatljivo da se njihovo zalaganje za prava djece prikazuje kao političko pitanje jer je riječ o zaštiti djece, njihova dostojanstva, zakonskih prava i budućnosti.
"Nadali smo se da će se problemi rješavati odgovorno, da će se izabrati vodstvo koje će se istinski uhvatiti u koštac s izazovima sustava. Danas, nažalost, sve jasnije vidimo da ćemo ono što našoj djeci pripada po zakonu i Ustavu morati tražiti pravnim putem", poručuje udruga.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
