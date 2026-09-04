Od sina udaljeni kilometrima, država izbjegava odgovornost. Erikova majka: "Treba nam hitno rješenje"

,,Mi smo Erika četiri puta vidjeli vezanog i općenito sam se grozila. Ali tada sam mislila da će to proći. Kad smo ga vidjeli na psihijatriji, da budu neki lijekovi, da bude nešto bolje. Samo smo vjerovali u neko čudo, a doma ga se nismo usudili uzeti jer je tada stvarno bilo... Prvi put je imao upalu pluća, drugi put mu krv nije bila dobro, baš je imao katastrofalne nalaze i jednostavno smo mislili: neka bude pod stručnom skrbi’’ tvrdi Marina.