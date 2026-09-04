obitelj Balog
Od sina udaljeni kilometrima, država izbjegava odgovornost. Erikova majka: "Treba nam hitno rješenje"
Godinama su tražili rješenje za sina. Zbog njegovih potreba, obitelj Balog prvo je otišla u Sloveniju, a potom u Austriju. Danas žive u Hrvatskoj, dok je Erik i dalje kilometrima daleko – u ustanovi u Austriji. Obitelj tvrdi da u Hrvatskoj za njega nisu pronašli odgovarajući smještaj, a odgovor koji su dobili od nadležnih jest da takva ustanova u Hrvatskoj ne postoji
Obitelj Balog od svog je sina udaljena kilometrima. Zbog autizma i epilepsije obitelj je godinama za Erika tražila smještaj izvan Hrvatske.
,,Ali zadnjih godina prije nego što smo donijeli tešku odluku da ga smjestimo u Zavod Ornova u Sloveniji, nismo imali ništa osim privatnih terapija koje smo plaćali. Tako da je bilo teško. On je po cijele noći znao biti budan. Znao je vrištati. Imao je agresije. U autu ga je bilo teško negdje odvesti. Ta je faza trajala godinama. Kad bismo stali na semaforu ili negdje na križanju, počeo bi se ritati, čupati za kosu’’ priča nam majka Marina Balog.
Odlazak u Sloveniju za obitelj je bio pokušaj da pronađu pomoć za Erika, ali i rješenje za svakodnevni život s još dvoje male djece. U ustanovi je, kaže Marina, imao stručnu podršku i pomoć jedan na jedan, više nego što su mu oni mogli pružiti kod kuće. No s odrastanjem su se mijenjale i njegove potrebe. Institucija se više za njega nije mogla brinuti te je prebačen na odrasli psihijatrijski odjel.
,,Mi smo Erika četiri puta vidjeli vezanog i općenito sam se grozila. Ali tada sam mislila da će to proći. Kad smo ga vidjeli na psihijatriji, da budu neki lijekovi, da bude nešto bolje. Samo smo vjerovali u neko čudo, a doma ga se nismo usudili uzeti jer je tada stvarno bilo... Prvi put je imao upalu pluća, drugi put mu krv nije bila dobro, baš je imao katastrofalne nalaze i jednostavno smo mislili: neka bude pod stručnom skrbi’’ tvrdi Marina.
Prvih pet mjeseci u Austriji Erik je bio s obitelji. Promjena okoline, prema riječima Marine, bila mu je teška. Više puta intervenirali su hitna pomoć i policija, a obitelj je ponovno tražila rješenje – ovaj put uz pomoć udruga, stručnjaka i drugih roditelja.
Nakon pet mjeseci pronašli su ustanovu za Erika. No obitelj se nakon dvije godine, zbog mlađe djece, vratila u Hrvatsku.
,,Erik nas voli, Erik je jako sretan kad mi dođemo k njemu u posjet. Čak se zadnjih par mjeseci dešavalo da smo ga jako teško vraćale, htio je još biti s nama. Nikako nam nije prihvatljivo.’’ zaključuje.
Povratkom u Hrvatsku počinje nova borba – pronaći smještaj za Erika u blizini obitelji. Obitelj se obraća Gradu Prelogu, Ministarstvu socijalne politike, Zavodu za socijalni rad i drugim institucijama.
U odgovoru na naš upit Pravobranitelj upozorava da problem skrbi za osobe s autizmom traje godinama, posebno nakon 21. godine, kada izlaze iz sustava odgoja i obrazovanja, a odgovarajuće institucionalne i izvaninstitucionalne usluge nisu uvijek dostupne.
Posebno ističu osobe s autizmom i dodatnim teškoćama, odnosno izraženim izazovnim ponašanjima, koje u kriznim situacijama često završavaju na psihijatrijskim odjelima, a potom se vraćaju u obitelj. Dok su ranije imali jedan do dva takva slučaja godišnje, Pravobranitelj trenutačno postupa u šest do sedam slučajeva, među kojima je i Erikov.
Očitovanje pravobranitelja
Pravobranitelj traži žurno osiguravanje primjerenog smještaja.
,,Ako nadležna tijela ne poduzmu konkretne mjere i ne ponude primjereno rješenje, za Pravobranitelja time ovaj predmet neće biti završen. Nastavit ćemo postupati prema nadležnim tijelima i koristiti ovlasti koje nam stoje na raspolaganju, ovisno o utvrđenim činjenicama i odgovorima koje zaprimimo.
Obitelji su na raspolaganju i odgovarajući pravni mehanizmi zaštite, uključujući mogućnost sudske zaštite. Međutim, važno je naglasiti da se odgovornost za pronalaženje rješenja ne može prebacivati na roditelje. Nije prihvatljivo da se obitelj, nakon godina traženja odgovarajuće skrbi, dodatno iscrpljuje kako bi ostvarila ono što bi joj sustav trebao osigurati. Ako postojeći sustav nema uslugu koja odgovara potrebama pojedine osobe s invaliditetom, odgovor nadležnih tijela ne može završiti konstatacijom da takva usluga ne postoji. Odgovornost je sustava pronaći rješenje koje odgovara stvarnim i individualnim potrebama osobe s invaliditetom. Na tome ćemo inzistirati i u ovom konkretnom slučaju.’’ piše nam pravobranitelj osoba s invaliditetom Darijo Jurišić.
Na prijedlog obitelji 27. ožujka 2025. održan je sastanak s predstavnicima Međimurske županije, ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Čakovec i predsjednicom Udruge za autizam Pogled.
Očitovanje Međimurske županije prenosimo u cijelosti.
"Dana 27. 3. 2025. godine, na inicijativnu Marine Balog, majke Erika Baloga, održan je sastanak u maloj vijećnici Međimurske županije, na kojem su, uz majku, sudjelovali predstavnici Međimurske županije, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec, predsjednica Udruge za autizam POGLED.
Na sastanku su iznesene situacije vezane uz dosadašnji smještaj Erika Baloga u institucijama u inozemstvu, kao i teškoće s kojima se roditelji i obitelj nose, nakon povratka u Republiku Hrvatsku, iz inozemstva. Roditelji traže da se Erik smjesti u neposrednoj blizini obitelji u Međimurju, visokospecijaliziranu skrb, po modelu 2:1, videonadzor, otvoreni odjel / slobodno kretanje, GPS/alarmni sustav, strogi medicinski nadzor, reviziju terapije, nastavak rehabilitacijske podrške, mogućnost obiteljskog života i redovitog kontakta s roditeljima i braćom.
*Međimurska županija je svjesna da Erik ima pravo na individualno procijenjenu, odgovarajuću socijalnu uslugu koja zadovoljava njegove stvarne potrebe, uključujući potrebnu razinu zdravstvene i stručne podrške. Po pitanju dostupnosti primjerene socijalne usluge i skrbi za Erika, Međimurska županija je uputila dopis Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ministarstvu zdravstva, tražeći pomoć i potporu za obitelj oko rješavanja ove situacije. Odgovor nažalost nikad nismo primili. Također je u više navrata telefonom kontaktirano Ministarstvo i pravobraniteljica, ali svi su upućivali na Zavod za socijalni rad Područni ured Prelog.
*Sukladno članku 126. stavku 1. Zakona o socijalnoj skrbi, o pravu na uslugu smještaja rješenjem odlučuje Hrvatski zavod za socijalni rad, prema prebivalištu korisnika. Slijedom navedenoga, županija nije stvarno nadležna za odlučivanje o pojedinačnom pravu na uslugu smještaja osobe s invaliditetom, uključujući osobu s poremećajem iz spektra autizma. Odgovornost za ostvarivanje prava osobe s poremećajem iz spektra autizma na odgovarajući oblik socijalne skrbi i smještaja potrebno je prvenstveno ostvarivati u okviru sustava socijalne skrbi na državnoj razini, putem nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.
*Stoga se pitanje osiguravanja odgovarajućeg smještaja za osobe s poremećajem iz spektra autizma ne može jednostavno prebaciti u nadležnost županije, već ga je potrebno rješavati u okviru zakonom utvrđenog sustava socijalne skrbi i nadležnosti državnih tijela i ustanova.
Vezano za proceduru oko donošenja mreže socijalnih usluga, sukladno članku 240. st.3. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25), Odluku o mreži socijalnih usluga donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, uz prethodno pribavljeno mišljenje jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba. Sama mreža, sukladno članku 240. st. 2. navedenog Zakona, određuje potreban broj i vrstu socijalnih usluga za područje Republike Hrvatske.
Županija iskazuje spremnost inicirati osnivanje ustanove za pružanje usluge smještaja i drugih odgovarajućih usluga osobama s poremećajem iz spektra autizma, u okviru svojih zakonom propisanih ovlasti i mogućnosti. Pritom je potrebno istaknuti da sama inicijativa za osnivanje ustanove ne znači i preuzimanje zakonske nadležnosti za ostvarivanje pojedinačnih prava na smještaj, koja se ostvaruju u okviru sustava socijalne skrbi putem nadležnih tijela."
No iz obitelji kažu da do sada nije ponuđeno nijedno alternativno rješenje. Upravnoj inspekciji Ministarstva pravosuđa podnose predstavku.
Odgovor Ministarstva pravosuđa
"Upravna inspekcija Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, postupajući u okviru svoga djelokruga propisanog Zakonom o upravnoj inspekciji, zatražila je od Grada Preloga da obavijesti imenovanu o poduzetom povodom njene predstavke.
Grad Prelog je potom imenovanju obavijestio o navedenome.
Dodajemo kako je upravna inspekcija navedenu predstavku dostavila i drugim nadležnim tijelima budući da se radi o problematici za čije rješavanje nije nadležna upravna inspekcija odnosno Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije."
U očitovanju koje je obitelj dobila od gradonačelnika Preloga stoji da u Hrvatskoj nema ustanove koja bi mogla pružiti odgovarajući smještaj njihovu sinu.
Resornog ministra upitali smo tko je odgovoran za osiguravanje rješenja ako u Hrvatskoj za osobu s invaliditetom nema odgovarajućeg smještaja.
,,Dakle, ja moram tu biti vrlo otvoren. Mislim da je u samom pitanju koje ste postavili da postoji jedna greška, jer u pitanju pretpostavljate da nema smještaja. Dakle, kao da ste provedeni u samom pitanju vještačenje. Mislim da je razina kvalitete i sustava zdravstva i sustava socijale u Hrvatskoj iznad europskog prosjeka pa i na razini skandinavskih zemalja.
Dajem si truda kao ministar i kao liječnik. Odlazim, uspoređujem i ne bi bio toliko siguran postaviti takvo pitanje na ovakav način. Prije bih, i to ću kao ministar napraviti, provjeriti sve navode. Dakle, osoba koja je u potrebi, dijete koje je u potrebi, bilo tko u našem sustavu mislim da može naći svoje mjesto u punoj realnosti.
Mi moramo ovdje biti vrlo objektivni i ne možemo svaki stav i svačije mišljenje uvažavati kao apsolutno, objektivno. Ljudi su emotivni kad im je teško, imaju pravo na to, ja to podržavam, ali mi kao sustav moramo osigurati objektivno uvijete i okolnosti koje čovjeku i pacijentu i korisniku trebaju.'' rekao je ministar socijalne politike Alen Ružić
Nakon ministrove izjave i našeg priloga, Marina Balog gostovala je na N1 televiziji.
Marina kaže da je odgovor ministra očekivala, ali da ne odgovara onome što su obitelji ranije govorile nadležne institucije.
„Očekivala sam takav odgovor, ali znamo da to nije istina. U rukama držim gradonačelnikov dopis. On je napisao nama da se obraća o ministarstvu, o centru za socijalno skrb, državnoj tajnici i da za Erika nema nigdje u Hrvatskoj institucije koja bi bila adekvatna za njega“, rekla je Marina Balog.
Posebno je, kaže, problem što su im na sastanku u Županiji, prema njezinim riječima, poručili da Erika ostave u Austriji.
„To što je gradonačelnik napisao da će se i dalje truditi, to nama ništa ne znači, jer od toga ništa ne imamo, nama treba rješenje i to hitno rješenje da se za Erika stvore uvjeti blizini nas u Međimurju“, naglasila je.
Erik je i dalje u Austriji, a njegova obitelj u Hrvatskoj traži način da ga vrati bliže domu. Pitanje hoće li za njega biti pronađeno rješenje u Hrvatskoj – i tko će ga pronaći – zasad ostaje neodgovoreno.
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