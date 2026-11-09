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don Zbignew Jacek Korcz

Svećenik iznenada preminuo na otoku Molatu: Od njega se oprostila Zadarska nadbiskupija

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09. stu. 2026. 10:34
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Zadarska nadbiskupija/Facebook

Svećenik Zadarske nadbiskupije don Zbignew Jacek Korcz iznenada je preminuo u nedjelju, 8. studenoga, tijekom obavljanja svećeničke službe na otoku Molatu. Tužnu vijest objavila je Zadarska nadbiskupija.

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Don Zbignew imao je 60 godina, a iza njega je bilo 25 godina svećeničke službe.

Tijekom svećeničkog djelovanja službovao je u brojnim župama Zadarske nadbiskupije. Među njima su zadarske župe Plovanija, Bili Brig, Stanovi i Belafuža, kao i Korlat, Popovići, Rodaljice, Tkon i Pag.

Svoj je pastoralni rad obavljao i na otoku Molatu, gdje je djelovao u župama Molat, Brgulje i Zapuntel.

Iz Zadarske nadbiskupije izrazili su žaljenje zbog njegove iznenadne smrti, a od preminulog svećenika oprostili su se porukom:

"Dragi don Zbignew, počivaj u miru Božjem!"

Informacije o datumu i mjestu posljednjeg ispraćaja bit će objavljene naknadno.

Teme
don zbignew jacek korcz zadarska nadbiskupija

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