don Zbignew Jacek Korcz
Svećenik iznenada preminuo na otoku Molatu: Od njega se oprostila Zadarska nadbiskupija
Svećenik Zadarske nadbiskupije don Zbignew Jacek Korcz iznenada je preminuo u nedjelju, 8. studenoga, tijekom obavljanja svećeničke službe na otoku Molatu. Tužnu vijest objavila je Zadarska nadbiskupija.
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Don Zbignew imao je 60 godina, a iza njega je bilo 25 godina svećeničke službe.
Tijekom svećeničkog djelovanja službovao je u brojnim župama Zadarske nadbiskupije. Među njima su zadarske župe Plovanija, Bili Brig, Stanovi i Belafuža, kao i Korlat, Popovići, Rodaljice, Tkon i Pag.
Svoj je pastoralni rad obavljao i na otoku Molatu, gdje je djelovao u župama Molat, Brgulje i Zapuntel.
Iz Zadarske nadbiskupije izrazili su žaljenje zbog njegove iznenadne smrti, a od preminulog svećenika oprostili su se porukom:
"Dragi don Zbignew, počivaj u miru Božjem!"
Informacije o datumu i mjestu posljednjeg ispraćaja bit će objavljene naknadno.
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