Izbori već na zimu? Ovo je datum kojim bi Plenković mogao sve iznenaditi

HDZ želi izbore do Uskrsa kako bi iznenadio oporbu, piše u utorak Večernji list, navodeći kako u toj stranci ne žele propustiti šansu za održavanje izbora dok oporba još nije načisto u kojoj bi formaciji trebala nastupiti.

Da bi se parlamentarni izbori mogli odigrati oko Uskrsa u redovima HDZ-a i koalicijskih partnera govori se već neko vrijeme, a dodatna nagađanja da bi se čitava stvar mogla odigrati i ranije podgrijala je ovih dana informacija s koalicijskog sastanka na kojem je, kako doznajemo, premijer Andrej Plenković predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću rekao kako će Sabor morati raditi i izvanredno kako bi sve važne propise donio do kraja godine.

Izvori Večernjeg lista prepričavaju kako je Jandroković na sastanku iznosio plan za parlamentarni rad do ustavne stanke 15. prosinca, na što mu je Plenković uzvratio kako će čitavu stvar morati ubrzati, pa makar morao sazivati izvanrednu sjednicu, pri čemu je procijenio kako će Sabor vjerojatno morati raditi sve do 22. prosinca.

U koalicijskim redovima odmah su se prihvatili kalendara računajući kako bi upravo 22. prosinca mogao biti najraniji mogući datum raspuštanja Sabora, nakon čega predsjednik Zoran Milanović raspisuje izbore koji se imaju održati za najviše dva mjeseca.

Po toj računici, izbori bi se mogli održati već u veljači, no dio sugovornika iz redova vladajuće koalicije i dalje očekuje da bi Jandroković Sabor mogao sazvati oko 15. siječnja kako bi se dovršio preostali posao, a Sabor bi se zatim samoraspustio u tjednu oko 20. siječnja, što izbore smješta u period pred Uskrs, koji pada 31. ožujka.

Na pitanje čemu žurba s raspuštanjem Sabora, s obzirom na to da mandat ovog saziva može trajati sve do rujna, odgovaraju nam kako nema previše potrebe za odugovlačenjem s obzirom na to da bi građani u veljači, na plaći za siječanj, trebali osjetiti blagodat od ukidanja prireza. Što se tiče dolaska francuskih borbenih aviona, koje će HDZ također zasigurno koristiti u kampanji, naši izvori kalkuliraju da je ta tema već apsolvirana jer su prvi Raffalei već preuzeti iako su još u Francuskoj, pišu novinarke Večernjeg lista Iva Boban Valečić i Petra Maretić Žonja.

