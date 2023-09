“Plenković će datum izbora prilagoditi sebi, njegovi interesi su mu na prvom mjestu”

Podijeli :

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u srijedu 13. rujna posljednji govor o stanju Europske unije prije europskih izbora, a mogućnost njene nove kandidature komentirala je u Dnevniku N1 SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan.

“Naravno, s obzirom da se izbori bliže, za očekivati je da će biti predizborni govor. Nažalost, prema informacijama koje imamo, predsjednica će se u govoru najmanje baviti onime što najviše muči građane – inflacija, radna mjesta, socijalni problemi… Moguće je da se u posljednji tren nešto promijeni pa se ipak osvrne na to jer je to zanimljivo svim građanima u Europi”, kazala je Borzan i nastavila:

“Bukti sukob između (Manfreda) Webera i Von der Leyen, kod njih je vrlo napeto pa je teško u ovom trenutku reći što će se dogoditi. Prošli put ona nikome nije bila ni u primisli pa je postala predsjednica.”

Borzan je dio Kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, koji bi uskoro trebao ponuditi svog kandidata za predsjednika Europske komisije.

“Trebali bismo znati to ime prije nove godine, kako bi se pripremili birači. To je nezahvalno i teško jer neki političari iz raznih zemalja nisu toliko poznati onima u drugim zemljama pa je dobro obaviti to što prije kako bi se birači upoznali s njima”, istaknula je Borzan pa komentirala kad bi mogli biti hrvatski parlamentarni izbori:

“Andrej Plenković će raspisati izbore kad će njemu najviše odgovarati jer prvo postavlja svoje interese, onda interese HDZ-a. Oporba se mora na to pripremiti i prilagoditi. Što se tiče SDP-a, gledat ćemo da lista bude od onih koji su dokazani, kako na europskom, tako i na nacionalnom nivou”, izjavila je Biljana Borzan i potvrdila da će se ponovno kandidirati za mjesto u Europskom parlamentu.

