"Vjerujte da mi se puši u glavi od svega. Ta mjera uvodi se bez ikakve prethodne simulacije kako se to radi u Europi i ne zna se kako će utjecati na male poduzetnike koji nemaju administraciju i informatičare da im s promijene cijene na web stranicama. Najveći trošak bit će za pisane materijale", kazao nam je tada.