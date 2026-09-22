ŠEF STRUKOVNOG UDRUŽENJA
Ugostitelj o sidrenim cijenama: "U glavi mi se puši od svega. Kolege su ljuti, troškovi veliki, a rokovi prekratki"
Nakon što je u svibnju prošle godine odlukom Vlade uvedena obveza trgovcima da uz redovnu cijenu proizvoda moraju istaknuti i sidrenu cijenu, istu obvezu od 1. listopada ove godine imat će i pružatelji usluga - ugostitelji i obrtnici.
Oni će uz aktualne cijene proizvoda ili usluga navedene u svojim cjenicima, letcima, katalozima, na plakatima kao i na mrežnim stranicama i u digitalnom oglašavanju morati navesti i sidrenu cijenu tih proizvoda i usluga koja bila 10. rujna ove godine.
Ako je, primjerice, kava u nekom kafiću koštala 2 eura, a u međuvremenu je poskupjela na 2,20 eura, od 1. listopada na svim dostupnim cjenicima tog kafića morat će biti istaknute obje cijene.
Čak četiri cijene ispod jednog proizvoda
Sidrena cijena "usidrena" određenog datuma zapravo bi trebala biti referentna točka za prilagodbu drugih cijena, odnosno svojevrsna antiinflacijska mjera i mehanizam zaštite kupaca od prekomjernog ili neopravdanog poskupljenja.
Kada su lani uvođene sidrene cijene u trgovinama i trgovačkim lancima, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) Ana Knežević pohvalila je ideju, ali i kritizirala način provedbe kazavši kako izazva zbunjenost i ne postiže željeni cilj.
Događa(lo) se da prilikom akcijske prodaje nekog proizvoda na etiketi s cijenom u trgovini ili u letku trgovačkog lanca na jednom mjestu odjednom budu navedene čak četiri različite cijene: redovna, ograničena (ako je s liste proizvoda kojima je Vlada zamrznula cijene), akcijska i sidrena. Knežević je tada rekla kako bi zbog toga odlazak u trgovinu postati "znanstvena ekspedicija".
"Potrošači od toga nemaju puno koristi"
Predsjendica HUZP-a smatra da bi sada još više konfuzije moglo izazvati sidrenje cijena nametnuto ugostiteljima i obrtnicima.
"Rekli smo lani da će biti problema. Ljudi su nam se javljali, bili su zbunjeni. Fontovi kojima su bile ispisane cijene bili su presitni, a bile su istaknute i po četiri cijene za jedan proizvod. Kod nas se sve radi samo da se kaže kako se nešto radi bez obzira na to kako će ispasti. Državni inspektorat hvali se velikim brojem utvrđenih prekršaja oko sidrenja cijena, a potrošači od toga nemaju nikakve koristi. Vidite i sami da divljanje cijena nije zaustavljeno i da inflacija i dalje raste."
Knežević posebno ističe problem onih koji imaju cjenike na web stranicama, a morat će ih ažurirati do 1. listopada.
"Mnogi će zbog troškova ugasiti web-stranicu ili maknuti cjenike s njih, a potrošači će biti uskraćeni za informaciju tim putem", kaže Knežević.
"Cjenike moramo baciti u koš i otisnuti nove"
Ljutnju ne krije Gordan Šestić, predsjednik Udruženja ugostiteljskih djelatnosti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK).
"Vjerujte da mi se puši u glavi od svega. Ta mjera uvodi se bez ikakve prethodne simulacije kako se to radi u Europi i ne zna se kako će utjecati na male poduzetnike koji nemaju administraciju i informatičare da im s promijene cijene na web stranicama. Najveći trošak bit će za pisane materijale. Nakon pandemije covida tijekom koje su sasvim dobro funkcionirali digitalni cjenici, nama ugostiteljima vraćena je obveza isticanja fizičkih, papirnatih cjenika na stolovima. Već time nam je nametnuta administrativna obveza, ali i trošak. A sada sve te cjenike moramo baciti u koš u roku od petnaestak dana i otisnuti nove. Zamislite koliki je to trošak na razini cijelog ugostiteljskog sektora."
Je li kupcima važno koliko je kava koštala prije?
Šestić kaže kako su reakcije ugostitelja iz cijele Hrvatske vrlo negativne.
"Smatramo to jednostranom i prilično ishitrenom mjerom, donesenom na brzinu s vrlo kratkim periodom prilagodbe i provedbe te s vrlo visokim dodatnim administrativnim troškovima, a bez ikakve simulacije koja bi pokazala kako će to utjecati na ugostitelje i bez ikakve analize je li kupcima uopće važno znati da je kava prije nekog vremena koštala 10 eurocenti manje."
Riječki ugostitelji već su, kaže Šestić, pokrenuli postupak ocjene ustavnosti te mjere na Ustavnom sudu.
"To je postupak koji ide sporo pa ćemo morati ispoštovati tu jednostranu odluku, a tek onda vidjeti je li utemeljena u zakonu", ističe.
"Ugostitelji su kolateralne žrtve"
Da je odluka Vlade bila jednostrana Šestić tumači i time kako nije bilo ikakvih naznaka niti konzultacija sa strukovnim udrugama da se razmišlja o uvođenju sidrenih cijena i u sektor ugostiteljstva, odnosno svima koji pružaju usluge. Osim toga, ne vidi smisla da se sidrenje cijena nameće ugostiteljima. Potrošači, kaže, moraju ići u trgovine kupovati životne potrepštine, dok se u kafić ili restoran ne mora ići. To je stvar izbora.
"Mi smo kolateralne žrtve ideje da trgovci moraju imati istaknute sidrene cijene. Nije nam jasno zašto se mjera prelila i na naš sektor. Lani nam je bila nametnuta administrativna obveza evidentiranja napojnica konobarima, a sada ovo", kaže.
Šestiću smo postavili pitanje na banalnom primjeru: kako će reagirati stranci u Hrvatskoj kada pred restoranom na tabli s istaknutim cijenama jela budu vidjeli dvije cijene od kojih će jedna biti stvarna, a druga sidrena?
"Naravno da će to izazivati zbunjenost. Dobili smo vrlo kratak rok za provedbu, a već su najavljeni inspekcijski nadzori i drakonske kazne čim 1. listopada nastupi taj rok", kazao je.
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