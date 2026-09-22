Ugostitelj o sidrenim cijenama: "U glavi mi se puši od svega. Kolege su ljuti, troškovi veliki, a rokovi prekratki"

"Vjerujte da mi se puši u glavi od svega. Ta mjera uvodi se bez ikakve prethodne simulacije kako se to radi u Europi i ne zna se kako će utjecati na male poduzetnike koji nemaju administraciju i informatičare da im s promijene cijene na web stranicama. Najveći trošak bit će za pisane materijale. Nakon pandemije covida tijekom koje su sasvim dobro funkcionirali digitalni cjenici, nama ugostiteljima vraćena je obveza isticanja fizičkih, papirnatih cjenika na stolovima. Već time nam je nametnuta administrativna obveza, ali i trošak. A sada sve te cjenike moramo baciti u koš u roku od petnaestak dana i otisnuti nove. Zamislite koliki je to trošak na razini cijelog ugostiteljskog sektora."