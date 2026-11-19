Uz to, iznimke se odnose i na proizvode i usluge čije se cijene određuju dinamički kod proizvoda kod kojih, zbog njihove prirode i načina formiranja cijene, nije moguće unaprijed utvrditi jedinstvene i objektivno usporedive cjenovne elemente koji bi se mogli povezati s određenim referentnim datumom i na temelju kojih bi se mogla utvrditi bazna cijena.