iznimke
Neće biti usporedbe cijena na knjigama i ulaznicama? Ministarstvo pojasnilo što vrijedi od 17. studenoga
Knjige i ostali proizvodi i usluge kulturnog i kreativnog sektora zbog posebnosti formiranja cijena izuzeti su od obveze da uz aktualnu cijenu moraju isticati i raniju kako bi ih kupci mogli usporediti, priopćilo je MInistarstvo kulture i medija u četvrtak.
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Slijedom niza upita i objava u medijima, obavještavamo javnost da kulturni i kreativni sektor, uključujući i kulturne usluge nije obuhvaćen Pravilnikom o isticanju bazne cijene proizvoda i Pravilnikom o načinu objave cjenika proizvoda donesenih na temelju Zakona o zaštiti potrošača, a koji su 17. studenoga stupili su na snagu, stoji u priopćenju.
Pravilnikom o isticanju bazne cijene proizvoda propisuju se referentni dani za utvrđivanje i isticanje bazne cijene u prethodnom razdoblju za određene proizvode, odnosno robu i usluge, kao i način isticanja bazne cijene.
Pravilnikom o načinu objave cjenika proizvoda uređuje se način objave važećih cjenika proizvoda, odnosno roba i usluga na mrežnim stranicama trgovca.
Tim pravilnicima detaljnije su uređene i iznimke od propisanih obveza, uzimajući u obzir posebnosti načina formiranja cijena, različite prodajne kanale, djelatnosti i poslovne modele.
Tako se propisane obveze ne primjenjuju na proizvode čije je određivanje cijena uređeno posebnim propisima ili drugim pravnim aktima.
Tom je iznimkom obuhvaćen i Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige kojim se uređuje tržište knjige u Hrvatskoj i primjena jedinstvene cijene knjige.
Uz to, iznimke se odnose i na proizvode i usluge čije se cijene određuju dinamički kod proizvoda kod kojih, zbog njihove prirode i načina formiranja cijene, nije moguće unaprijed utvrditi jedinstvene i objektivno usporedive cjenovne elemente koji bi se mogli povezati s određenim referentnim datumom i na temelju kojih bi se mogla utvrditi bazna cijena.
Tom iznimkom obuhvaćen je kulturni sektor, uključujući kulturne usluge, čije su cijene često podložne promjenama i ovise o specifičnostima konkretnih događaja, njihovom sadržaju i okolnostima održavanja, stoji u priopćenju.
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