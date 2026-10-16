"VELIKO OPTEREĆENJE"
HGK traži izuzeće od isticanja sidrenih cijena za niz usluga, evo koga bi sve zaštitili
Iz Hrvatske gospodarske komore (HGK) u petak su, komentirajući novi prijedlog pravilnika o baznim cijenama koji se nalazi u javnom savjetovanju, istaknuli da će tražiti da se među izuzeća za obvezu isticanja uvrsti i niz usluga, između ostalih i prodaju turističkih aranžmana, rent-a-car, taksi i autobusni prijevoz.
HGK ističe kako je važno voditi računa o specifičnostima poslovanja u pojedinim djelatnostima. Budući da u turizmu cijene uglavnom nisu fiksne, već se formiraju dinamički ovisno o sezoni, potražnji, raspoloživosti kapaciteta i nizu drugih čimbenika, zatražili su dodatna pojašnjenja i izuzeća od obveze isticanja sidrenih cijena za paket-aranžmane i izlete turističkih agencija, rent-a-car i najam plovila, kao i za usluge koje se prodaju putem rezervacijskih sustava i platformi ili kod kojih se cijena formira prema individualnom upitu.
Apelirali su da se isti princip po kojemu je izuzet smještaj koji se prodaje putem rezervacijskih sustava i platformi primijeni i na navedene djelatnosti.
Opterećenje ugostitelja
Kada je riječ o sektoru ugostiteljstva iz HGK su naglasili kako bi isticanje baznih cijena uz svaku stavku jelovnika te objave cjenika u posebnim digitalnim formatima predstavljalo značajno administrativno i financijsko opterećenje, osobito za male ugostitelje. HGK će zato kroz javno savjetovanje zatražiti odgovarajuća izuzeća ili pojednostavnjenja u skladu s načelom razmjernosti i uz uvažavanje postojećih posebnih propisa.
Predložit će i da se izuzeće, osim na proizvode čije je određivanje cijene uređeno posebnim propisima, odnosi i na proizvode čije je određivanje cijene uređeno drugim aktima, sporazumima ili pravnim dokumentima koje su sklopila ili potpisala nadležna državna tijela čime bi bile obuhvaćene i knjige.
Traže se izuzeća za autobusne prijevoznike, taksiste,...
HGK traži i izuzeće autobusnih prijevoznika od obveze isticanja dodatne, odnosno sidrene cijene te, zasebno, od obveze objave svih cjenovnih kombinacija na internetskim stranicama. Traže i izuzeće autotaksi prijevoza od obveze isticanja sidrenih cijena, a što se tiče financijske djelatnosti traži izuzeće financijskih usluga od primjene odluka i pravilnika o isticanju baznih cijena i objavi cjenika jer te obveze nisu prilagođene načinu formiranja i prikazivanja cijena u ovom sektoru.
HGK će, kako su naveli, tijekom daljnjeg procesa javnog savjetovanja dostaviti nove prijedloge koje se tiču provedbe i izuzeća.
"HGK apelira na razumijevanje prilikom implementacije ove mjere, načelo oportuniteta prilikom kažnjavanja i procjenu učinaka mjera nakon određenog vremena. Niz inicijativa i prilagodbi koje je HGK predložila je uvaženo te će Hrvatska gospodarska komora tijekom daljnjeg procesa javnog savjetovanja dostaviti nove koje se tiču provedbe i izuzeća".
Moguća je revizija odluka Ministarstva gospodarstva?
Pojasnili su da su Ministarstvu gospodarstva uputili inicijativu da se tijekom nadzora koje provodi Državni inspektorat, imajući na umu kratak rok za prilagodbu, u početnom razdoblju primjene mjere koristi načelo oportuniteta te da se poduzetnicima omogući otklanjanje eventualno utvrđenih nedostataka.
Na zadnjem sastanku s predstavnicima Ministarstva, kako su naveli, istaknuta je moguća revizija odluka nakon proteka određenog vremenskog roka, kao i analiziranje učinaka odluka.
HGK smatra kako obveza isticanja dodatne, bazne cijene predstavlja mjeru koja obuhvaća proizvode i usluge namijenjene krajnjoj potrošnji te da s obzirom na svoj sveobuhvatan opseg, predstavlja značajan izazov u provedbi. Njezina primjena, kažu, vrlo je zahtjevna za velike poduzetnike zbog velikog broja artikala u asortimanu, ali i za male i srednje poduzetnike jer podrazumijeva uvođenje dodatnih tehničkih rješenja.
Izazov za male poduzetnike
"Uz nedostatak radne snage te moguća tehnička ograničenja svaki trgovac ima obavezu primjene u kratkom roku. Otežanu prilagodbu očekujemo kod proizvoda s varijabilnim cijenama te proizvoda s već unaprijed otisnutim cijenama u proizvodnji (privjesnice na proizvodima)", naveo je HGK, napominjući kako su uputili zahtjev prema resornom ministarstvu da se uzme u obzir postojeća zaliha takvih proizvoda te da se pravilnik primjenjuje na proizvode s novim ulazima te na postojeću zalihu s unaprijed otisnutim cijenama bez izmjena.
Naime, Ministarstvo gospodarstva u četvrtak je predstavnicima Hrvatske obrtničke komore (HOK), HGK i Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) predstavilo pravilnike o isticanju bazne cijene i načinu objave cjenika koje je uputilo u javno savjetovanje.
Tim pravilnicima uspostavlja se obveza isticanja baznih cijena prema dva referentna datuma: 2. svibnja 2025. godine za hranu, piće, higijenske potrepštine i proizvode za kućanstvo, te 10. rujna 2026. godine za ostale proizvode, odnosno robe i usluge.
Rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika je 17. studenoga 2026. godine, kada navedeni pravilnici službeno stupaju na snagu.
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