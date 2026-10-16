HGK traži izuzeće od isticanja sidrenih cijena za niz usluga, evo koga bi sve zaštitili

HGK ističe kako je važno voditi računa o specifičnostima poslovanja u pojedinim djelatnostima. Budući da u turizmu cijene uglavnom nisu fiksne, već se formiraju dinamički ovisno o sezoni, potražnji, raspoloživosti kapaciteta i nizu drugih čimbenika, zatražili su dodatna pojašnjenja i izuzeća od obveze isticanja sidrenih cijena za paket-aranžmane i izlete turističkih agencija, rent-a-car i najam plovila, kao i za usluge koje se prodaju putem rezervacijskih sustava i platformi ili kod kojih se cijena formira prema individualnom upitu.