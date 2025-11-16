Čim zahladi kvaliteta zraka postaje jako loša. "Jedan uređaj dobro pomaže, a čini se i jedna biljka"

"Zrak se jednostavno 'ujezeri' ili kako još kažemo - začepi se. Tlo je tada hladnije, dani su kraći od noći i događa se tzv. inverzija. Pa se, recimo, u Zagrebu dogodi da na Medvednici bude 5 do 6 stupnjeva toplije nego na mjernim postajama u Maksimiru ili na Griču. To onda stvara efekt poklopca koji je zimi čest, a ljeti se događa vrlo rijetko. Primjerice, od gradova u SAD-u taj efekt ima Salt Lake City koji je okružen planinama, a u Europi su ponajbolji primjer Grenoble u Švicarskoj ili Sarajevo, Zenica i još dosta gradova u Bosni i Hercegovini. Zapravo, posvuda gdje su gradovi u kotlinama, okruženi planinama dolazi do sakupljanja hladnog zraka, a kad vjetra nema zračno onečišćenje samo se taloži i taloži", kazao je tada prof. Grisogono za naš portal.