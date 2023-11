Urednik Obzora: Na referendumu 1990. nitko nas nije pitao biramo li kapitalizam

Podijeli :

Urednik Obzora Večernjeg lista Goran Gerovac u N1 Newsroomu s Domagojem Novokmetom predstavio je knjigu "Sataneolovo evanđelje".

Kritičari su ocijenili knjigu kao krimić, no autor ne želi izričito odrediti njen žanr.

“Duboko poštujem čitatelja, kako u novinarskom, tako i u čitateljskom, pa dopuštam da dožive knjigu sami kako žele”, rekao je Gerovac pa nastavio o tome da se zapravo u knjizi radi o slici Hrvatske:

“Svakako. Poslužio bih se analogijom. Prije nekog vremena imali smo veliko zadovoljstvo objaviti razgovor s kolegicama Polić i Lončar, koje su napravile sjajan dokumentarac “Državni gambit”, i ako mogu posuditi njihovu šahovsku terminologiju, ova knjiga je u principu antidržavna simultanka. Svi likovi na kraju pobjeđuju mene kao autora.”

U knjizi se pojavljuju ubijeni svećenik, politički moćnici, mračnjaci, novinari koji nisu na razini svoje profesije.

“To su stupovi društva, oni koji su se prometnuli u elitu. Promjena vlasti se ovdje često smatra i gubitkom države, a ne bih se složio da se to promijenilo unazad 30 godina. Moto i motiv je isti – kapital. On stoji iza svega, a to najbolje govori slučaj Todorića i Agrokora”, izjavio je Gerovac.

Kad se već dotaknuo Todorića, teško je ne spomenuti Vujnovca, kojeg živcira kad ga se uspoređuje s njime, no premijeru Andreju Plenkoviću često se spočitava da je kroz Vujnovca stvorio svog Todorića.

“Pogledajte na simboličnoj razini jednu bitnu stvar, po meni. Kod nas nema spomena kapitalista i kapitalizma. Mi imamo udrugu poslodavaca, što zvuči humanitarno. Naravno, nitko ne ide u posao ako nema interes za profitom, ali omjer interesa i čovjeka kojeg ćeš platiti, kod nas je na rubu društvene nepravde. Ako se to i dalje može tolerirati, dugoročno imamo problem. Socijalna situacija ne može biti idealna i nitko ne očekuje da bi svi mogli imati isto. No, da svi imaju dovoljno, nešto je čemu bi socijalna i uređena država trebala težiti”, kaže urednik Obzora.

Na kraju je naglasio da prostora za promjene ima.

“Ne moraju biti krvave ni revolucionarne, ali moraju biti radikalne kako bi se promijenio sustav, koji je temeljen na nepravdi. Opet ću spomenuti Agrokor, koji je bio društveno vlasništvo, do kojeg su mogli doći odabrani. Ta situacija je generirala sve probleme i nepravde u ovom društvu, koje su se gurale pod tepih i nisu se sređivale sve do dana. Tu se vraćam i na 1990., kad su na referendumu pitali želimo li samostalnost, ali nitko nas nije pitao želimo li kapitalizam”, zaključio je Goran Gerovac.

