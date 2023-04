Željko Ivanković: Dalić bi sad mogla napisati Slom slomova ortačkog kapitalizma

Podijeli :

Željko Ivanković, politički i ekonomski analitičar, urednik portala Ideje.hr, govorio je za N1 o situaciji u Fortenovi.

Podsjetimo, Zaklada Fortenova, čiji je suvlasnik i sankcionirani Sberbank, prodaje Fortenovu MidCo, vlasnika svega što podrazumijeva bivši Agrokor. Ideja je da problemi sa sankcijama ostaju Zakladi, a biznis novom vlasniku.

Nova velika operacija u zagrebačkom središtu Fortenove osmišljena je u pokušaju da se riješe suvlasnika koji su pod sankcijama. Riječ je o ruskim bankama VTB i Sberbank, a koje de facto imaju 50 posto udjela u Fortenova Group STAK Stichting, zakladi osnovanoj u Amsterdamu nakon nagodbe u Agrokoru.

“Neki to zovu otežanim otplatom duga, a neki i bankrotom”

Istovremeno, Fortenovoj se žuri jer imaju ogromnu obveznicu tešku više od milijardu eura koju moraju refinancirati u rujnu ove godine, a niti jedna od velikih međunarodnih banaka u ovom trenutku ne želi imati posla s tvrtkom koja ima toliki ruski udio. Zbog toga su se odvijale različite operacije, a ključni igrač s druge strane je Pavao Vujnovac.

Ivanković kaže da kad ne možete isplaćivati svoj dug onda se to može zvati mnogim imenima, da to “neki to zovu otežanim otplatom duga, a neki i bankrotom”.

“Kako sad izgleda, Fortenova je dobila jedan period da se konsolidira i to se isto u takvim situacijama radi i u tom periodu ona će se konsolidirati, ali ne u nekakvu strašno jaku kompaniju koja će drmati gospodarstvom”, kaže Ivanković.

Rekao je da će biti užasno skup period i da kamate rastu i naglašava da se Fortenova nalazi u jednoj jako lošoj situaciji. “Martina Dalić će moći napisati nastavak knjige. Ona je napisala knjigu “Slom ortačkog kapitalizma“, a sad bi mogla napisati Slom, slomova ortačkog kapitalizma“, kaže Ivanković.

“Prije šest godina napisao tekst, kad su ušli u Agrokor kad je Todorić bankrotirao, kad nije mogao ispunjavati svoj dug, pod naslovom “Tunelarenje Agrokora”, kad su se počeli zaduživati po jakim lošim uvjetima. To je očigledno izvlačenje novca i trajalo je 5-6 godina”, kaže Ivanković.

Na pitanje koliko je realno očekivati nekog neočekivanog kupca, ako u isto vrijeme Fabris Petruško kaže da očekuju iskazivanje interesa za šest tjedana.

“Ako država kaže da je zabrinuta, ako je situacija tako iznenadna i ako najveći propagandisti tog restruktuiranja kažu da je situacija teška iako su šest godina iznosili brojke o operativnoj dobiti prije poreza, amortizaciji, kako to fenomenalno raste i sad se to odjednom slomilo. Ako najveći propagandisti pišu da je situacija ozbiljna onda nemožemo očekivati spektakularnog investitora, već nekog koga već imamo, a najveći vlasnik, onaj tko kontrolira je Pavao Vujnovac. On je najbliži toj situaciji”, kaže Ivanković.

Napomenuo je da je potrebno podsjetititi na gostovanje Mislava Galića na N1 televiziji koji je govorio o poslovnim performansama Fortenove. “Tko god preuzme i kad istekne taj ogromni dug bitno je da te firme počnu raditi i počnu poslovati na način da zarađuju više nego što su im obveze”, rekao je Ivanković.

Rekao je da ne treba biti veliki stručnjak da bi zaključili da je situacija jako loše i da je pitanje tko može tu situaciju učiniti profitabilnom.

Opovrgnuo je navode Fortenove da niti jedna od velikih međunarodnih banaka u ovom trenutku ne želi imati posla s tvrtkom koja 50 postotni ruski udio. “To ne želim komentirati, to je besmislena tvrdnja. Imate ispunjavanje svojih obveza. Ako imate obveza prema Rusima stavljajte sa strane. To je besmisleno izmotavanje”, kaže Ivanković.

