Ministrica će se sastati s prosvjednicima: Dobit će hitan poziv za sastanak u Zagrebu

Na inicijativu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića jutros u Banskim dvorima održan je sastanak članova Vlade s predstavnicima nadležnih institucija u vezi suzbijanja afričke svinjske kuge.

Ministrica Marija Vučković i predstavnici dviju Komora te Veterinarskog instituta nakon sastanka dali su izjave.

“Na inicijativu Andreja Plenkovića sazvan je sastanak s važnim institucijama o procesu ove prenosive i teške bolesti”, rekla je Vučković na početku.

“Situacija je, što se tiče bolesti, pod kontrolom. Jučer nismo imali potvrđenih slučajeva svinjske kuge. Posljednjih desetak dana imamo tri potvrđena slučaja, sva tri u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Stručnjaci su potvrdili dobru epidemiološku situaciju, no i dalje je treba pratiti.”

Govoreći o naknadi štete gospodarstvima rekla je da je do jučer isplaćeno 1209 zahtjeva s ukupnom vrijednošću 7.100.000 eura. “Još 250 zahtjeva je u obradi i bit će isplaćeni do kraja tjedna”, dodala je.

Lorena Jemeršić s Hrvatskog veterinarskog instituta rekla je: “Došlo je do stagnacije afričke svinjske kuge u Hrvatskoj. Od 22 posto pozitivnih danas smo spali na tri posto što je drastičan pad. Situacija je pod kontrolom, no opreza nikad dosta jer je virus izuzetno otporan na okolinu, a može dugo preživjeti i u namirnicama svinjskog porijekla, u smrznutom svježem mesu može godinama biti infektivan, a u šunki do 400 dana. Zato moramo biti oprezni i znati postupati.”

Ivan Zemljak iz Hrvatske veterinarske komore istaknuo je da provođenje mjera nije jednostavno niti uvijek drago stočarima, no također je istaknuo da su nužne jer nema ni cjepiva ni lijeka za bolest. “Bolest se smiruje. Nitko neće zabraniti držanje svinja ni svinjokolje, no to mora biti u kontroliranim uvjetima, gospodarstva se moraju pridržavati mjera. U svemu je ustanovljeno da dio svinja nije bio prijavljen, držale su se na crno, sad je sve registrirano. Nadamo se da ćemo se ubuduće svi pridržavati propisa. Ne smijemo zaboraviti granicu, i Srbija i BiH imaju bolesti, a nisu članice EU-a i ne prijavljuju sve slučajeve.”

Ljubo Barbić, profesor s Veterinarskog fakulteta, istaknuo je važnost uključenosti znanstvene zajednice. “Očito treba ponavljati da se suočavamo s bolešću koja doista postoji, koja je globalno proširena i koja neće biti iskorijenjena u sljedećih mejsec, dva, tri, pola godina. S tim moramo živjeti, a želimo da se pojavljuje što manje i što rjeđe. Mi moramo promicati znanstvenu istinu. Raduje da su podaci ohrabrujući, da je sve manji broj slučajeva i da idemo prema pozitivnom ishodu. To će brzo dovesti do popuštanja mjera.”

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović rekao je da su zadovoljni najavama daljnje suradnje s Ministarstvom.

Vučković: Sastanak u najkraćem roku

Odgovarajući na pitanja oko nastavka prosvjeda i o eventualnom sastanku sa seljacima ministrica Vučković je rekla: “Nisam direktno razgovarala s prosvjednicima. Žao mi je ljudi koji se bave poljoprivredom i imaju probleme. Što se tiče poziva na sastanak, ne može se baš odgovoriti na poziv koji stigne ujutro. Naša je obaveza razgovarati sa svima pa ću potvrditi da će Ministarstvo na ovu temu obratiti se pozivom za sastanak u najkraćem roku. Dobit će hitan poziv i raspravit ćemo sve teme. Mi u Slavoniju dolazimo svih ovih godina, ona je prioritet pa će sastanaka u Slavoniji biti. Ali ovaj sastanak koji zazivaju mnogi, bit će u Zagrebu što je želja i zahtjev većine dionika.”

Ministarstvo poljoprivrede će danas pozvati na sastanak sve zainteresirane za ovu problematiku koji legitimno zastupaju svinjogojce.

O eventualnoj šteti za HDZ na izborima rekla je: “Vjerujem da se rad uvijek isplati. To je duži put, ali uvijek pobjeđuje.”

O eventualnoj ostavci na funkciji ministrice rekla je: “Otkad sam došla na funkciju suočavam se s komentarima da možda nisam dorasla tome. Prošli smo svašta… Već godinama odgovaramo svim izazovima pa tako i ovom.”

Kad će svinjokolja? “Datume ne mogu jamčiti”

Na pitanje tko odlučuje o tome kad će biti svinjokolja rekla je: “Mjere propisuje struka. Moramo pregovarati s EK-om i drugim državama članicama jer se bolest prenosi. Datume ne mogu jamčiti, previše poštujem propise, no znam da sadašnji epidemiološki tijek govori u prilog našim očekivanjima da ćemo brzo moći olakšati mjere.”

Na pitanje o mesu koje se termički obrađuje Lorena Jemeršić je odgovorila: “Virus je izuzetno otporan, no određene temperature ga uništavaju. Virus nije nimalo opasan za zdravlje čovjeka niti drugih životinja. Opasno je što je otporan i u suhomesnatim proizvodima ako meso nije termički obrađeno kako je propisano. Ovakav način isključivanja virusa je dovoljan da onemogući daljnje širenje. Opasno bi bilo da ljudi sad bez kontrole krenu ubijati svinje, smrzavati meso – takvi otpatci mogu biti izvori daljnje zaraze za svinje. Nekad je dovoljan jedan sendvič da se izazove svinjska kuga, kao što je bio slučaj u Belgiji.”

Vučković je također naglasila da virus nije opasan za ljudsko zdravlje, ali može uništiti svinjogojski sektor i ekonomiju: “Kad se potvrdila bolest, uspostavili smo proceduru da se odobre objekti koji mogu obrađivati meso iz zone ograničenja prema nadležnoj regulativi. Dozvoljeni načini prerade su propisani. To je dovoljno i sigurno i za životinje koje su u inkubaciji i koje su klinički zdrave. Što se događa kad virus prijeđe u drugu fazu? Onda država u kojoj je prvi put potvrđen virus, poput Hrvatske, daje zahtjev za drugi način regulacije. Prelazi se na regionalizaciju i omogućuje se promet svježim mesom. Za čovjeka to nema nikakve posljedice.”

Odgovarajući na pitanje o dolasku seljaka u Zagreb, ministrica je rekla: “Ako članovi Stožera ili Sindikata odbiju poziv u Ministarstvo na zajedničke razgovore sa svim dionicima, razmotrit ćemo pojedinačne zahtjeve i ponuditi termine. Mi ćemo naš sastanak održati jer je to naša obaveza.”

Državni tajnik Mladen Pavić rekao je da očekuje prosvjednike i na ribarskom prosvjedu tijekom zime: “Prošlo je pet mjeseci od bolesti, intenzivnog rada. Gospoda koja nemaju ni svinje ni zemlju sad se pojavljuju i zabrinuti su za svinjogojstvo. Isključivo politički motivirani ljudi dovedeni na cestu.”

