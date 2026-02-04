Vanđelić: EPPO izvješće pokazuje da smo najgori po korupciji per capita

OECD je precizno skenirao stanje u Hrvatskoj u Drugom ekonomskom izvješću o napretku kojega je prošloga tjedna predstavio u Zagrebu glavni tajnik Mathias Corman. Napredujete, ali nekih važnih strukturnih reformi još nema, sažeti je zaključak tog izvješća. Što nam u takvim prilikama donosi ulazak u ekonomsku elitu, koji su rizici, kako se upravlja javnim tvrtkama, koliko je jaka korupcija u Hrvatskoj? O tome je u emisiji N1 Studio uživo govorio Damir Vanđelić.

Ulazak Hrvatske u OECD u ovom trenutku odgovara njima - jer će strani investitori dobiti otvoreni put i olakšana ulaganja, ocijenio je Damir Vanđelić koji smatra da je potrebne reforme za ulazak u OECD Hrvatska napravila na papiru dok u praksi i dalje bolujemo od lošeg i politiziranog upravljanja javnim poduzećima koji rezultiraju niskom produktivnošću I velikom korupcijom.

Prema izvješću EPPO-a za 2024.godinu Hrvatska je na milijun stanovnika imala više od 150 milijuna eura europskog novca. Pronevjereno je više od 500 milijuna, to je ogroman novac i po korupciji per capita smo među najgorim državama u nadležnosti EPPO-a, zaključuje Vanđelić.