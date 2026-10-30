balirani otpad
Varaždin odgovorio Mostovom zastupniku: "Prije podnošenja prijave mogao se bolje informirati"
Grad Varaždin odbacio je u petak optužbe Mostova saborskog zastupnika Ivana Matića o nepravilnostima u sanaciji baliranog otpada na lokaciji Brezje, poručivši da je sanacija provedena u skladu s propisima, a Matić se trebao bolje informirati prije podnošenja kaznene prijave.
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Ivan Matić u utorak je podnio kaznenu prijavu protiv ministrice zaštite okoliša Marije Vučković i drugih odgovornih osoba zbog sumnji da je dio baliranog otpada iz Varaždina, umjesto trajnog zbrinjavanja, završio na zadarskom odlagalištu Diklo.
Grad Varaždin ističe da je sanacija završena 19. lipnja, kada je s lokacije Brezje uklonjeno 95.233 tona baliranog otpada. Prema završnom izvješću stručnog nadzora, sav otpad predan je na obradu u postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada društva CE-ZA-R d.o.o. u Varaždinu, a sanacija je provedena u skladu s programom i mjerama zaštite okoliša.
"Tijekom provedbe ugovora Grad je zaprimao prateće listove kojima je evidentirana predaja otpada u navedeno postrojenje te mjesečne izjave izvođača o obradi postupkom R3 za količine obuhvaćene obračunom. Grad, dakle, raspolaže dokumentacijom kojom je izvođač dokazivao izvršenje ugovorenih obveza, kao i završnim izvješćem stručnog nadzora".
Iz Grada naglašavaju da treba razlikovati otpad uklonjen s Brezja od ostataka nastalih njegovom obradom, za čije su daljnje gospodarenje i nadzor zakonitosti nadležna ovlaštena tijela.
Grad Varaždin tvrdi da nema saznanja da neobrađeni balirani otpad s lokacije Brezje odložen na odlagalištu Diklo u Zadru i podsjeća na očitovanje Državnog inspektorata od 23. listopada, po kojem je otpad iz Brezja obrađen u varaždinskom postrojenju u skladu s dozvolom za gospodarenje otpadom.
Svatko ima pravo na podnošenje kaznene prijave, ali je pri tome dužan prikupiti relevantne i dostupne informacije, pogotovo ako se radi o saborskom zastupniku, koji se prije podnošenja prijave mogao i morao bolje informirati o ulogama i odgovornosti pojedinih aktera u procesu sanacije odlagališta neopasnog otpada, komentirali su iz Grada Varaždina.
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