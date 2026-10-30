Varaždin odgovorio Mostovom zastupniku: "Prije podnošenja prijave mogao se bolje informirati"

Svatko ima pravo na podnošenje kaznene prijave, ali je pri tome dužan prikupiti relevantne i dostupne informacije, pogotovo ako se radi o saborskom zastupniku, koji se prije podnošenja prijave mogao i morao bolje informirati o ulogama i odgovornosti pojedinih aktera u procesu sanacije odlagališta neopasnog otpada, komentirali su iz Grada Varaždina.