NAJAVLJENA KAZNENA PRIJAVA
Varaždinske bale plaćene gotovo 30 milijuna eura: Je li otpad na kraju završio u Zadru?
U Mostu sumnjaju da je otpad iz varaždinskih bala, čija je sanacija plaćena gotovo 30 milijuna eura, umjesto propisnog zbrinjavanja završio na zadarskom odlagalištu Diklo, zbog čega najavljuju kaznenu prijavu protiv ministrice zaštite okoliša Marije Vučković i drugih odgovornih.
Saborski zastupnik Mosta Ivan Matić najavio je kaznenu prijavu protiv ministrice Vučković, predstavnika Fonda za zaštitu okoliša, Grada Varaždina i tvrtki koje su sudjelovale u sanaciji varaždinskih bala.
Na konferenciji za novinare u Zadru upozorio je da je projekt financiran javnim novcem, a da postoje sumnje kako dio otpada nije propisno zbrinut, nego je prevezen na zadarsko odlagalište Diklo.
"Građani nisu platili prijevoz smeća iz Varaždina u Zadar. Platili su njegovu trajnu sanaciju i zbrinjavanje, a sada se moramo zapitati jesmo li za gotovo 30 milijuna eura dobili najskuplji transport otpada ikada", rekao je Matić za HRT.
Naglasio je da cilj kaznene prijave nije politički obračun, nego utvrđivanje mogućih nepravilnosti.
"Postoje indicije koje otvaraju pitanja zlouporabe položaja, pa i pranja novca. Nadamo se da smo u krivu i da je sve provedeno po zakonu, ali to moraju utvrditi institucije", istaknuo je.
Zatražio je da nadležna tijela ispitaju kamo je otpad odvezen, kako su izvođači obavili svoj posao i je li novac poreznih obveznika potrošen u skladu s namjenom.
Ministrica sanaciju predstavila kao uspješno završen posao
Matić je podsjetio da je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije 30. lipnja objavilo da je sanacija varaždinskih bala uspješno završena. Prema njegovim riječima, upozorenja o mogućim nepravilnostima pojavila su se još mjesecima prije toga.
Zbog toga smatra da ministrica Vučković treba odgovoriti na pitanje je li bila upoznata s tim upozorenjima i što su nadležne institucije poduzele.
Matić je upozorio i da se problem ne bi smio promatrati samo kroz slučaj Dikla, s obzirom na to da se planira sanacija drugih odlagališta, među ostalim u Gospiću, Benkovcu i Štikadi.
"Ne želimo da se gospodarenje otpadom svede na prevoženje smeća s jedne točke na drugu, dok na tome zarađuju iste tvrtke, a građani ponovno plaćaju račun. Nije rješenje da otpad iz Varaždina završi na Diklu, bio on obrađen ili neobrađen", poručio je.
"Ako otpad premjestite, to ne znači da je nestao"
Član Predsjedništva Mosta Mihovil Klarić također je kritizirao način na koji se u Hrvatskoj gospodari otpadom. Ocijenio je da se zanemaruje redoslijed postupanja, koji bi trebao početi sprječavanjem nastanka otpada i njegovom ponovnom uporabom, nastaviti se recikliranjem, a završiti odgovarajućim zbrinjavanjem.
"Ispada da smo uveli novu kategoriju, prevoženje. Ako otpad maknete s jednoga mjesta na drugo, to ne znači da je nestao", rekao je Klarić za HRT.
Upitao je hoće li građani ponovno morati plaćati premještanje otpada na neku treću lokaciju, iako je za sanaciju već izdvojeno oko 30 milijuna eura.
Klarić je od ministrice Vučković zatražio objašnjenje o tome je li znala za sumnje povezane s projektom koji je javno predstavljen kao uspješno dovršen.
"Ili nije znala što se događa ili je znala pa je upozorenja ignorirala. Sami procijenite što je gore, neznanje ili ignoriranje", zaključio je.
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