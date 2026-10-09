Benčić za N1: Plenković tvrdi da je ovo s otpadom lokalna priča iz Gospića? Pa, sad smo u Slavoniji!

"Sigurna sam da takvu "kružnu ekonomiju" u gospodarenju otpadom imamo na mnogo mjesta u Hrvatskoj, ali treba reći da je glava na vrhu, na čelu Vlade. Zašto tvrdimo da je Andrej Plenković odgovoran? Jer je stvorio sustav u kojem je svako tijelo koje gospodari otpadom ovisno o privatnom sektoru, koji je krajnje suspektan i vidimo kakvi igrači u njemu postoje. Krivi su jer namjerno nisu gradili centre za gospodarenje otpadom i što su blokirali onaj u Zagrebu godinama. To nije slučajno, to su namjerni propusti i namjerna neulaganja. Neka direktor Fonda odgovori kako je moguće da naplaćuje onečišćivačima taksu svake godine, kao što mora po zakonu, a da istovremeno taj novac ne prosljeđuje jedinicama lokalne samouprave za infrastrukturu kako bi gospodarile otpadom. A onda dođe u Sabor i hvali se kako prenosi višak iz godine u godinu na razini od pola milijarde eura. To nije smio biti višak, to je trebalo uložiti u javnu infrastrukturu kako ne bismo postali ilegalno smetlište za otpad EU-a."