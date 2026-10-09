ZASTUPNICA MOŽEMO
Benčić za N1: Plenković tvrdi da je ovo s otpadom lokalna priča iz Gospića? Pa, sad smo u Slavoniji!
Sandra Benčić, članica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost iz Možemo, u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak, komentirala je situaciju oko Sigurnosno obavještajne agencije (SOA) i otpada u Gospiću.
Na samom početku je komentirala proširenje istrage, što potvrđuje da se ne radi o lokalnoj priči.
"Naša Dušica Radojčić postavljala je pitanje o ilegalnom otpadu premijeru i drugim institucijama više od godinu dana. Rekli smo da je Gospić samo vrh sante leda. Upravo zato sam ovdje u Slavoniji, gdje sam prvo bila u Donjem Miholjcu, gdje jedna tvrtka ima dozvolu za obradu i djelomično skladištenje plastike, koristi to za prekoračivanje tonaže za barem deset puta i uzrokuje još jednu potencijalnu ekološku katastrofu", rekla je Benčić pa nastavila:
"Građani godinama trpe i prijavljuju što se događa s tvrtkom Livit, čiji je vlasnik bivši ministar graditeljstva i bivši predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak, čija je stranka u partnerstvu s HDZ-om. Bez reakcije institucija. Činjenica jest da iako nema dozvolu od lipnja ove godine, mulj se i dalje uvozi pa se stvara brdo mulja. Jer, on nema kamo s njim. Odmah sam zatražila od DIRH-a da se zabrani djelovanje, ali oni to nisu napravili. To pokazuje još jednu nemoć institucija oko cijele ove situacije."
Ministrica Marija Vučković tvrdi da suradnja s Petrom Pripuzom ide dalje "jer zakonskog uporišta za suprotno nema". Kaže i da postoji alternativa, ako zakonskog uporišta neće biti. Zbog toga se postavlja pitanje o tome tko sanira otpad, odnosno rade li to oni koji su ga i dovezli.
"Sigurna sam da takvu "kružnu ekonomiju" u gospodarenju otpadom imamo na mnogo mjesta u Hrvatskoj, ali treba reći da je glava na vrhu, na čelu Vlade. Zašto tvrdimo da je Andrej Plenković odgovoran? Jer je stvorio sustav u kojem je svako tijelo koje gospodari otpadom ovisno o privatnom sektoru, koji je krajnje suspektan i vidimo kakvi igrači u njemu postoje. Krivi su jer namjerno nisu gradili centre za gospodarenje otpadom i što su blokirali onaj u Zagrebu godinama. To nije slučajno, to su namjerni propusti i namjerna neulaganja. Neka direktor Fonda odgovori kako je moguće da naplaćuje onečišćivačima taksu svake godine, kao što mora po zakonu, a da istovremeno taj novac ne prosljeđuje jedinicama lokalne samouprave za infrastrukturu kako bi gospodarile otpadom. A onda dođe u Sabor i hvali se kako prenosi višak iz godine u godinu na razini od pola milijarde eura. To nije smio biti višak, to je trebalo uložiti u javnu infrastrukturu kako ne bismo postali ilegalno smetlište za otpad EU-a."
SOA i USKOK na sjednici?
Idući tjedan će biti nova sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, čiji predsjednik Ranko Ostojić je ustvrdio da su iz SOA-e izvijestili o otpadu USKOK i DIRH, što je kasnije demantirano.
"Tražila sam da se deklasificiraju podaci koje je dostavila SOA. Ono što smo se Ostojić i ja usuglasili jest da SOA i USKOK dođu na sjednicu, ali prethodno se mora donijeti takav zaključak, a hoće li HDZ glasati za njega, ubrzo ćemo vidjeti. Od SOA-e ćemo tražiti da se napravi izvješće o gospodarenju otpadom unazad deset godina, kako bismo vidjeli koliko kriminal u tom sektoru čini štete. Tražit ćemo i da se donese zaključak o parlamentarnom nadzoru nad SOA-om. Ali, prvenstveno se sastajemo kako bismo vidjeli koja je to institucija 2022. dobila informaciju o otpadu i što se nakon toga događalo."
Ponovila je i da su na čelu svih odgovornih institucija ljudi koje je birao Plenković. On pak tvrdi da se radi o lokalno generiranoj priči i da oporba profitira na kriminalu.
"Sad smo u Slavoniji, a ne u Gospiću. Pozvali smo građane da nam šalju i prijavljuju sva suspektna odlagališta diljem zemlje i po tim prijavama idemo diljem Hrvatske. Kakva lokalna priča. Ovo gledamo godinama, građani sve prijavljuju i nitko ne reagira. Nema tog mjesta u Hrvatskoj gdje nema problema s kriminalnim odlaganjem otpada. Taj problem stvorila je njegova vlada, nitko drugi. To da on ne može preuzeti odgovornost, kao ni za što ranije, govori da ne smije biti na tako odgovornoj poziciji. Zato smo tražili njegov opoziv, kao i njegove vlade."
O svemu šuti i predsjednik Zoran Milanović.
"Zato ćemo predložiti parlamentarni nadzor nad SOA-om. Ovo sve skupa je veliki problem i problem nacionalne sigurnosti. Mislim da je govorio o tome, sazvao je izvanrednu sjednicu Sabora i mislim da će o tome dalje govoriti. Predsjednik Sabora i Plenković su se grozili od sazivanja te sjednice", zaključila je Sandra Benčić.
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