Oduzima se dozvola tvrki koja gospodari otpadom u Donjem Miholjcu. Tramišak ima poruku i za Benčić

Tramišak je na konferenciji za novinare izvijestila da je Državni inspektorat 22. rujna obavio očevid na deponiji u Donjem Miholjcu, utvrdio nezakonitost rada tvrtke i donio rješenje o obustavi rada. Rješenje je odmah upućeno županijskom Upravom odjelu za zaštitu okoliša, tako da će vjerojatno kroz dan - dva biti doneseno rješenje.