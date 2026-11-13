Velike gužve na zagrebačkoj obilaznici: Kolona duga čak 14 kilometara

Promet otežavaju i kiša te mokri i skliski kolnici u većem dijelu zemlje. Zbog povremeno jakih pljuskova na kolniku se može zadržavati veća količina vode, a mjestimice ima i magle. Mogući su odroni, dok su na pojedinim cestama u priobalju zbog vjetra na snazi zabrane za određene skupine vozila.