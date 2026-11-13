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potreban oprez

Velike gužve na zagrebačkoj obilaznici: Kolona duga čak 14 kilometara

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N1 Info
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13. stu. 2026. 14:46
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guzca hak
HAK/Screenshot

Između čvora Lučko i mosta Sava kolona je duga oko 14 kilometara, a promet se odvija jednim trakom, javio je HAK u 14.25.

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Promet otežavaju i kiša te mokri i skliski kolnici u većem dijelu zemlje. Zbog povremeno jakih pljuskova na kolniku se može zadržavati veća količina vode, a mjestimice ima i magle. Mogući su odroni, dok su na pojedinim cestama u priobalju zbog vjetra na snazi zabrane za određene skupine vozila.

Na autocesti A1, nakon čvora Brinje u smjeru Zagreba, na kolniku se nalazi predmet. Promet se vodi dvjema trakama uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

U prekidu su i pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

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Teme
gužve obilaznica zagreb

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