Veliki AI centar u Topuskom sve bliže realizaciji: Trošit će struje kao pola Hrvatske?

Na pitanje strahuje li da bi na toj raspravi i zbog građana nešto moglo 'zapeti' oko tog projekta, odgovorio je da ne strahuju jer je Pantheon "toliko drugačiji i toliko koristi donosi i društvu i državi i lokalnoj zajednici da nema nikakva razloga da zapne", kao i da u svim javnim nastupima ističe da ni jedan korak ne mogu napraviti, a da ne zadovolje i stanovnike i zahtjeve obvezujuće od Ministarstva zaštite okoliša.