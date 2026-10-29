PROJEKT PANTHEON
Veliki AI centar u Topuskom sve bliže realizaciji: Trošit će struje kao pola Hrvatske?
Predstavnici Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) te investitora u podatkovni centar Pantheon AI u Topuskom najavili su u četvrtak na panelu sajma Green Energy Fair da očekuju u studenom potpisivanje ugovora o priključenju na elektroenergetsku prijenosnu mrežu.
Na panelu o AI (umjetna inteligencija) podatkovnim centrima kao novim izazovima za elektroenergetski sustav, voditelj projekta Pantheon AI Mario Gudelj podsjetio je da je prethodno HOPS u srpnju ove godine prihvatio elaborat Pantheona za priključenje na mrežu, a da potpisivanje ugovora očekuje u studenom.
Ugovor s HOPS-om omogućit će da taj budući AI podatkovni centar u Topuskom dobije stabilnu opskrbu snage od 1 GW (gigavata) ili 1.000 MW (megavata).
Priključenje će povećati opterećenje sustava za trećinu
Rukovoditelj priključenja HOPS-a Igor Šumonja rekao je da je sadašnje opterećenje sustava u Hrvatskoj oko 2.000 do 3.000 MW te da će priključenje takvog potrošača podići opterećenje za trećinu.
"HOPS je tome ozbiljno pristupio i znamo da to traži i gradnju četiri nova snažna, 400 kilovatna dalekovoda duljine oko 300 kilometara, a investitor će to graditi i platiti sve troškove priključenja na mrežu i ništa neće ići na teret HOPS-a i sustava. Osim njih, imamo još 1.600 do 1.700 zahtjeva za podatkovne centre, ali su puno manje snage od Pantheona", rekao je Šumonja.
Gradnja planirana za 2027., početak rada dvije godine poslije
Kako se početak gradnje tog najvećeg podatkovnog centra-kampusa u Hrvatskoj i regiji planira u 2027., a početak rada 2029., Gudelj vjeruje da će ugovor s HOPS-om biti uskoro potpisan, kao i da će biti donesen prostorni plan u Sisačko-moslavačkoj županiji te prihvaćena studija zaštite okoliša, jer bez toga ne mogu početi raditi.
"Prostorni plan je kompleksnija priča od HOPS-a jer je došlo do izmjena i dopuna tog plana, za koji je sada u tijeku javna rasprava, ali vjerujemo da će svi ti procesi u županiji biti završeni do veljače ili početka ožujka", rekao je Gudelj.
Na pitanje strahuje li da bi na toj raspravi i zbog građana nešto moglo 'zapeti' oko tog projekta, odgovorio je da ne strahuju jer je Pantheon "toliko drugačiji i toliko koristi donosi i društvu i državi i lokalnoj zajednici da nema nikakva razloga da zapne", kao i da u svim javnim nastupima ističe da ni jedan korak ne mogu napraviti, a da ne zadovolje i stanovnike i zahtjeve obvezujuće od Ministarstva zaštite okoliša.
Kampus će koristiti solarnu energiju i baterijske sustave
Suradnik na tom projektu Antonio Gužvinec iz tvrtke Parsec Lab objasnio je da će se taj budući AI kampus za energiju napajati i iz solarne elektrane i baterijskih sustava, jer je i gustoća snage 'ormara' sa serverima u njima znatno veća nego u običnim podatkovnim centrima, zbog čega trebaju i jače sustave hlađenja budući da procesori rade praktički stalno.
I Luka Majić, produkt menadžer hrvatskog predstavništva američke tvrtke Vertiv Hrvatska, koja se bavi infrastrukturom podatkovnih centara i također je suradnik u projektu, istaknuo je sve veće zanimanje za investicije u podatkovne centre zbog rasta potražnje za AI.
Najavio je da će u Hrvatskoj ta tvrtka povećati broj zaposlenih za 200, sa sadašnjih 650, jer su postali globalni centar ekspertize Vertiva.
Investitori tvrde da Pantheon neće povećati cijenu struje
Gudelj je u nastavku naglasio da Pantheon neće kupovati energiju koja se trenutno troši na tržištu RH.
Oko pitanja hoće li to sve dovesti do povećanja cijene struje u Hrvatskoj, Šumonja iz HOPS-a rekao je da oni ne određuju cijene, pa ne može ni reći ništa oko toga.
Na pitanje oko hlađenja centra, Majić iz Vertiva rekao je da je u podatkovnim centrima sustav vodenog hlađenja potpuno standardan i da za to ima više modela koji se primjenjuju.
Gudelj je ponovio svoje ranije tvrdnje da Pantheon neće utjecati na vode u toplicama Topusko, kao ni na vodovodni sustav.
Najavljuju 3.500 radnih mjesta i gradnju stanova
Ponovio je i najavu da će u Pantheonu biti oko 3.500 radnih mjesta, od kojih će 1.500 biti od početka zbog gradnje i drugih poslova, među ostalima i tri smjene vatrogasaca koje će oni plaćati. Cilj im je da barem oko 500 zaposlenih i živi u Topuskom, zbog čega planiraju graditi i stanove.
"Sve skupa, otisak Pantheona na lokalnu zajednicu na području županije pa i šire, i ekonomski, i sociološki, i demokratski, je puno veći nego će biti šteta za okoliš. Vodit će se računa o poboljšanju prometnica, buci, da vodu ne opteretimo kemijski i drugo", rekao je Gudelj.
Naglasio je i da će Pantheon godišnje HOPS-u plaćati za mrežarinu oko 80 milijuna eura, što je praktično godišnji investicijski ciklus HOPS-a, na što je Šumonja iz HOPS-a rekao da će, prije nego Pantheon uđe u mrežu, testirati ih barem dvije godine, kao i druge kupce.
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