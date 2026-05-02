Gigantski podatkovni centar stiže u Topusko: "Ako je izvedivo, jer ako je samo na papiru..."

Planirani Pantheon AI, razvojni i podatkovni centar trošio bi između 20 i 30 posto ukupne hrvatske godišnje potrošnje električne energije, zbog čega zahtijeva i potpuno novu energetsku infrastrukturu. Projekt vrijedan više od 50 milijardi eura mogao bi zauvijek promijeniti lice Topuskog, mirnog mjesta poznatog po lječilištu i termalnim izvorima.
"Bit će posla, bit će više života opet u Topuskom i to je u svakom slučaju pozitivno", rekla je za HRT Ljiljana iz Topuskog.
"Samo ako je to izvedivo, jer ako je samo na papiru - onda ništa od toga, dečki moji", dodao je Joža.
Nekima planirani podatkovni centar i prije izgradnje zadaje glavobolje. Obitelj Bajić zbog tog projekta ne planira napustiti svoj dom.
"Ponudili su mi kuću u Poljama, i mi smo od toga odustali i onda je poslije došao taj glavni koji otkupljuje - opet da nas pita, prije su to bili njegovi koji za njega rade koji su nam nudili i onda je poslije došao on i ja sam mu rekla da to nećemo prodati i da ne želim ići. On je rekao - dobro, onda ćemo vas iz toga projekta izuzeti", naglasila je za HRT Slavka Bajić iz Pecke.
U trokutu između sela Pecka, Katinovac i Crni Potok otkupljeno je oko 1500 hektara zemlje. Sam podatkovni kampus nove generacije snage jednog gigavata, smjestit će se na površini od 310 hektara. HRT piše da će projekt ovakvih razmjera trebati i vlastitu energetsku infrastrukturu - novu trafostanicu, 280 kilometara novih dalekovoda te vlastitu fotonaponsku elektranu snage od oko 500 megavata.
Izgradnjom tog centra najviše bi trebali profitirati lokalni proračuni. "Realni prihod općine Topusko bi se povećao za tri do četiri puta, to su prije svega sredstva koja se, namjenska, koriste za poboljšanje komunalne infrastrukture. Također sam projekt i brojke od oko 1500 zaposlenih koje se ovdje spominju - tu vidimo priliku da prije svega itekako zadržimo svoje mlade ljude", kazao je načelnik općine Topusko Ivica Kuzmić.
Pismo namjere je potpisano, zemljište je otkupljeno pa se postavlja pitanje koja je daljnja procedura. "Čekamo da se izradi projektna dokumentacija. Nakon što se izradi projektna dokumentacija mi ćemo je dobiti na uvid, na razmatranje i dalje je potrebno naravno izmijeniti prostorni plan i uskladiti ga s potrebama ovog projekta i izdati sve potrebne dozvole kako bi se realizirao ovaj projekt", poručio je za HRT sisačko-moslavački župan Ivan Celjak.
Prema planu investitora, izgradnja centra trebala bi početi sljedeće godine, a on bi u funkciji trebao biti 2029.
