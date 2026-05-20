Gudelj i Štambak su ocijenili da je do sada u medijima i javnom prostoru bilo puno pogrešnih informacija o tom projektu, posebice oko potrošnje struje i cijenama. “Priča o dopremi potrebne električne energije je vrlo jednostavna, morate imati izgrađenu novu, 400 kilovoltnu infrastrukturu. Tako je za realizaciju tog projekta u planu izgraditi četiri dalekovoda duljine 300 kilometara i trafostanicu, koja će biti najveća u Hrvatskoj i predana u korištenje Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava (HOPS)”, istaknuo je Gudelj. Ta će infrastruktura imati vrlo veliki faktor sigurnosti za napajanje samog centra, za koje je potreban jedan gigavat odnosno jedan dalekovod, a grade ih četiri, svaki snage od oko 1,3 gigavata, dodao je.