MJEŠTANI U STRAHU
Povratnička obitelj bi mogla izgubiti dom zbog projekta od 50 milijardi eura u Topuskom: "Ovo je gore od rata"
Hoće li megaprojekt vrijedan više od 50 milijardi eura donijeti razvoj ili iseljavanje? Dok premijer Andrej Plenković govori o velikoj investiciji i prilici za Hrvatsku, jedna obitelj iz sela Pecka u Topuskom tvrdi da bi mogla izgubiti dom.
Upozoravaju i na moguće izvlaštenje te gubitak pristupa vlastitoj zemlji. Donosi li projekt Pantheon napredak ili novu neizvjesnost?
Obitelj Bajić već se 27 godina bavi poljoprivredom i stočarstvom. Na početku su imali deset ovaca, danas ih imaju 150. Sve su, kažu, sami izgradili, a sada su ponovno u opasnosti od iseljavanja iz svog doma.
"Ponuda za otkup zemlje i kuće dolazi od Jake Andabaka. On je pokupovao sve okolo i nas zaokružio. Zvali su već nekoliko puta da to otkupimo i da ja pritisnem svoje roditelje, da ih urazumim jer se svi, kao, brinu za nas. Da mi pristanemo na ponudu jer će nas izvlastiti sa zemlje, da postoji i ta opcija", rekao je Mile Bajić.
Zemlja oko njihova obiteljskog gospodarstva već je kupljena za novi podatkovni centar za umjetnu inteligenciju. Dva dana prije potpisivanja ugovora u Dubrovniku, Mile je čuo bušenja. Tvrdi da lokalna vlast nije jasno obavijestila mještane te da ništa nije transparentno odrađeno.
S druge strane, načelnik Općine Topusko Ivica Kuzmić u projektu vidi priliku za razvoj.
"Prihod bi nam se povećao za otprilike tri puta. To su sredstva koja će se koristiti za unapređenje infrastrukture, a u ovim krajevima to je itekako potrebno. Otvorit će se prostor i za naše mlade i za sve one koji su iselili, ali i za dolazak novih obitelji", rekao je Kuzmić.
No, obitelj Bajić i sama je povratnička.
"Vratili smo se ovdje 1999. i deset godina bili bez struje. Dobrih pet godina živjeli smo bez prozora, bez vrata i bez pomoći. Kažem da je ovo gore od rata jer smo se poslije rata uspjeli vratiti i ostati ovdje, a što će sada biti? Ovdje više neće biti povratka jer prijete i da će postaviti rampe pa više nećemo moći ući ni obići svoje grobove", rekao je Mile Bajić.
Dok se ova obitelj bori za svoj dom, s državnog vrha poručuju kako je riječ o velikoj prilici za Hrvatsku.
"Treba ostvariti preduvjete da projekt bude održiv. Zadovoljniji smo što je odabrana Hrvatska nego neka druga destinacija. Gdje god netko dođe investirati, uvijek ima onih koji se tome protive. Imamo kontinuiranu politiku ulaganja u Hrvatsku kao energetsko čvorište", rekao je premijer Andrej Plenković.
"Odlučili smo nešto poduzeti i pobuniti se"
Riječ je o megaprojektu vrijednom više od 50 milijardi eura, što je ekvivalent oko sto Peljeških mostova. Uz visoku vrijednost dolazi i velika potrošnja energije.
"Izazov je energija. Takav data centar troši velike količine energije i posebna je pozornost posvećena izvorima energije. To je količina energije usporediva s onom koju troši grad Zagreb, odnosno otprilike trećina ukupne potrošnje u Hrvatskoj", rekao je stručnjak za telekomunikacije Đuro Lubura.
Obitelj Bajić i dio mještana pozivaju na prosvjed. Tvrde da su godinama čuvali prirodu, a sada im se ona oduzima.
"Odlučili smo nešto poduzeti i pobuniti se jer ne možemo dopustiti da nam zemlja propada i da svi misle da je to nešto pozitivno. Počelo se kršiti zakone Republike Hrvatske o zaštiti prirode, ali za neke stvari nam ne trebaju zakoni, treba nam zdrav razum", rekla je Željka Gujić.
O svemu govori i najmlađa članica obitelji.
"Žao mi je ovog sela, stvarno mi je teško i imam puno uspomena odavde", rekla je Helena Bajić.
Mještani upozoravaju i na moguće posljedice po okoliš, uključujući gubitak pitke vode. Obitelj Bajić već je jednom bila prisiljena otići, a sada strahuje da se ovaj put neće imati kamo vratiti.
