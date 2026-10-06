VIDEO / Pogledajte gdje je Macron otišao prije dolaska u Split: Da bi te se bojali, moraš biti moćan

Macron je na društvenoj mreži X naveo da je osobno pratio testiranje, koje je izvedeno u utorak s francuske nuklearne podmornice Le Vigilant u blizini obale Bretanje. Projektil tijekom testa nije nosio bojevu glavu, a završio je u sjevernom dijelu Atlantskog oceana, nekoliko stotina kilometara od najbliže obale, potvrdilo je francusko Ministarstvo obrane, prenosi Jutarnji list.