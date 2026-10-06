ZVECKANJE ORUŽJEM
VIDEO / Pogledajte gdje je Macron otišao prije dolaska u Split: Da bi te se bojali, moraš biti moćan
Samo nekoliko sati prije dolaska u Split, gdje će sudjelovati na samitu MED9, francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je da je Francuska uspješno testirala novi balistički projektil M51.3, sposoban za nošenje nuklearne bojeve glave.
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Macron je na društvenoj mreži X naveo da je osobno pratio testiranje, koje je izvedeno u utorak s francuske nuklearne podmornice Le Vigilant u blizini obale Bretanje. Projektil tijekom testa nije nosio bojevu glavu, a završio je u sjevernom dijelu Atlantskog oceana, nekoliko stotina kilometara od najbliže obale, potvrdilo je francusko Ministarstvo obrane, prenosi Jutarnji list.
Francuski predsjednik lansiranje je pratio s palube višenamjenske fregate Auvergne.
"Rijetke se nacije mogu pohvaliti ovakvim znanjem i stručnošću", poručio je Macron te čestitao timovima, pripadnicima oružanih snaga i partnerima iz vojne industrije koji su sudjelovali u razvoju i lansiranju projektila.
Uspješan test iskoristio je i kako bi naglasio važnost daljnjeg jačanja francuskih vojnih kapaciteta i nuklearnog odvraćanja u aktualnim globalnim okolnostima.
"Ovaj tehnički uspjeh novi je dokaz vjerodostojnosti našeg nuklearnog odvraćanja, čija je dugoročna održivost zajamčena. Da bi čovjek bio slobodan, mora ga se bojati. A da bi te se bojali, moraš biti moćan", poručio je Macron.
À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j'ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026
Podsjetio je pritom da je još 2017. pokrenuo obnovu francuskih vojnih kapaciteta za iduća desetljeća. Prema njegovim riječima, proračun francuskih oružanih snaga u razdoblju od deset godina bit će udvostručen.
Macron je objavio i da je gradnja budućih francuskih strateških podmornica već počela. Ove godine pokrenut je i program razvoja hipersoničnih i manevarskih strateških projektila kojima bi trebala biti opremljena zrakoplovna komponenta francuskih nuklearnih snaga.
"Naše nas nuklearno odvraćanje štiti i štitit će nas i ubuduće. Živjela Republika i živjela Francuska", zaključio je Macron.
Francuski predsjednik nakon toga stiže u Hrvatsku na samit MED9 u Splitu, koji okuplja devet mediteranskih članica Europske unije. Među temama razgovora čelnika bit će sigurnost, migracije i geopolitički izazovi na jugu Europe.
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