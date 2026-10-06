Oglas

ZVECKANJE ORUŽJEM

VIDEO / Pogledajte gdje je Macron otišao prije dolaska u Split: Da bi te se bojali, moraš biti moćan

author
N1 Info
|
06. lis. 2026. 15:28
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Emmanuel Macron
X / Screenshot

Samo nekoliko sati prije dolaska u Split, gdje će sudjelovati na samitu MED9, francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je da je Francuska uspješno testirala novi balistički projektil M51.3, sposoban za nošenje nuklearne bojeve glave.

Oglas

Macron je na društvenoj mreži X naveo da je osobno pratio testiranje, koje je izvedeno u utorak s francuske nuklearne podmornice Le Vigilant u blizini obale Bretanje. Projektil tijekom testa nije nosio bojevu glavu, a završio je u sjevernom dijelu Atlantskog oceana, nekoliko stotina kilometara od najbliže obale, potvrdilo je francusko Ministarstvo obrane, prenosi Jutarnji list.

Francuski predsjednik lansiranje je pratio s palube višenamjenske fregate Auvergne.

"Rijetke se nacije mogu pohvaliti ovakvim znanjem i stručnošću", poručio je Macron te čestitao timovima, pripadnicima oružanih snaga i partnerima iz vojne industrije koji su sudjelovali u razvoju i lansiranju projektila.

Uspješan test iskoristio je i kako bi naglasio važnost daljnjeg jačanja francuskih vojnih kapaciteta i nuklearnog odvraćanja u aktualnim globalnim okolnostima.

"Ovaj tehnički uspjeh novi je dokaz vjerodostojnosti našeg nuklearnog odvraćanja, čija je dugoročna održivost zajamčena. Da bi čovjek bio slobodan, mora ga se bojati. A da bi te se bojali, moraš biti moćan", poručio je Macron.

Podsjetio je pritom da je još 2017. pokrenuo obnovu francuskih vojnih kapaciteta za iduća desetljeća. Prema njegovim riječima, proračun francuskih oružanih snaga u razdoblju od deset godina bit će udvostručen.

Macron je objavio i da je gradnja budućih francuskih strateških podmornica već počela. Ove godine pokrenut je i program razvoja hipersoničnih i manevarskih strateških projektila kojima bi trebala biti opremljena zrakoplovna komponenta francuskih nuklearnih snaga.

"Naše nas nuklearno odvraćanje štiti i štitit će nas i ubuduće. Živjela Republika i živjela Francuska", zaključio je Macron.

Francuski predsjednik nakon toga stiže u Hrvatsku na samit MED9 u Splitu, koji okuplja devet mediteranskih članica Europske unije. Među temama razgovora čelnika bit će sigurnost, migracije i geopolitički izazovi na jugu Europe.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
emmanuel macron med9 skup split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ