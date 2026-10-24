NEOBIČNI PRIZORI NA JADRANU
VIDEO / Pogledajte što se pojavilo uz obalu Istre: Snimljeno više pijavica, stiže snažno nevrijeme
Na moru uz zapadnu obalu Istre u subotu se pojavilo više pijavica, a njihove snimke i fotografije brzo su se proširile društvenim mrežama.
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Portal IstraMet objavio je na društvenim mrežama prizore pijavica zabilježenih na području Poreča, Kaštelira i Vrsara, dok je jedna snimljena i nedaleko od Rovinja.
Nesvakidašnji prizori dolaze uoči najavljenog pogoršanja vremena koje bi tijekom poslijepodneva moglo donijeti izraženije pljuskove, grmljavinu i snažne udare vjetra.
Stižu kiša, grmljavina i olujni udari vjetra
Za Istru je danas prognozirano pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom, a osobito se poslijepodne očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom.
Vjetar će također mijenjati smjer i jačati. Slab do umjeren jugozapadnjak tijekom dana okrenut će na umjerenu i jaku buru te sjeverozapadnjak, pri čemu su ponegdje mogući i olujni udari.
Pijavice mogu biti opasne za plovila
Morske pijavice nastaju u nestabilnim atmosferskim uvjetima, najčešće u sklopu grmljavinskih oblaka, a prepoznatljive su po vrtložnom stupu koji povezuje oblak s površinom mora.
Iako su često kratkotrajne, mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za manja plovila, osobito ako se razviju u njihovoj neposrednoj blizini.
Opasnost postoji i ako se pijavica približi obali, zbog čega je tijekom takvih vremenskih pojava potreban dodatan oprez.
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