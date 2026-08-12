USKOK istražuje i senjsko odlagalište. Mostovac za N1: Zanima me što je sve ovdje dopeljano

"Pa normalno se bojim, ja sam ovdje 67 godina od rođenja. Imam dva sina, sreća što je jedan u Zadru, jedan u Zagrebu. Ali ovi tu imaju djecu malu od pet, šest, deset godina. Oni brane ovo što mi radimo, oni brane. Ali njihova djeca žive tu. Nije mene briga, ja sam star, ali će se njihova djeca otrovati", komentirao je.