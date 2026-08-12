ŠINCEKI I TAMO "OPERIRALI"
USKOK istražuje i senjsko odlagalište. Mostovac za N1: Zanima me što je sve ovdje dopeljano
Nakon što je USKOK u veljači ove godine istragu protiv bračnog para Šincek proširio i na područje Senja, građani tvrde da su godinama upozoravali na sumnjivo odlaganje otpada, dok gradske vlasti navode da je ugovor sa Šincekima raskinut nakon 14 mjeseci.
USKOK je istragu protiv bračnog para Šincek, koja je pokrenuta zbog slučaja u Benkovcu, proširio i na Senj, odnosno na tamošnjeodlagalište otpada. Istražitelji sumnjaju da su Šinceki i na tom odlagalištu u velikim količinama istovarivali opasan otpad.
Građani Senja tvrde da su takve prizore godinama gledali i upozoravali na njih, no da njihove primjedbe nisu naišle na reakciju. Zbog svega su, kažu, zabrinuti za svoje zdravlje.
Jedan od građana, koji cijeli život živi u Senju, opisao je što je, kako tvrdi, godinama gledao u blizini odlagališta.
"Već dugo godina ja živim ovdje, cijeli život. I pošto sam radio na Hacijendi kod prijatelja, onda smo malo komentirali tu česticu koja je izdvojena iz parka prirode. Pola Svetog Jurja je park prirode, pola je onda došlo do sanacije i poslije sanacije je bila katastrofa", rekao je građanin našoj reporterki Katarini Plantak.
Strah za zdravlje sugrađana: Djeca će im se otrovati
Tvrdi da se otpad dovozio tijekom noći, a da su količine ujutro bile znatno veće.
"Cijelu noć se vozilo, po danu odakle. Komunalac ima tri kamiona, oni dovezu 24 ture preko noći. Znači, uvečer bude četiri-pet hrpa, a ujutro 20.000", naveo je. Zbog svega, kaže, strahuje za zdravlje ljudi koji žive u blizini.
"Pa normalno se bojim, ja sam ovdje 67 godina od rođenja. Imam dva sina, sreća što je jedan u Zadru, jedan u Zagrebu. Ali ovi tu imaju djecu malu od pet, šest, deset godina. Oni brane ovo što mi radimo, oni brane. Ali njihova djeca žive tu. Nije mene briga, ja sam star, ali će se njihova djeca otrovati", komentirao je.
Dodao je i da, prema njegovoj procjeni, velik broj građana boluje od raka.
"I 13-15 posto građanstva je oboljelo od raka, najmanje po moje procjene. A ovo drugo ne znam", kaže.
Vijećnik Mosta: Zanima me što je sve dopeljano ovdje
Šinceki su 2020. godine potpisali ugovor s Gradskim komunalnim društvom Senj. Na sumnje oko onoga što se događa na odlagalištu upozoravao je i tada nezavisni gradski vijećnik, a danas član Mosta Hrvoje Bezjak.
Bezjak tvrdi da je o problemu upozoravao gradsku vlast, no da na njegova upozorenja nije bilo reakcije. Nakon što je USKOK otkrio aferu u Gospiću, podnio je i kaznenu prijavu.
"2019. na stranicama Fonda i na ovim portalima je kapacitet odlagališta bio 101.000 tona stopostotnog kapaciteta. A 2022. je taj podatak bio da ima stopostotnog kapaciteta 12.500 tona", govori Bezjak.
Prema njegovim riječima, riječ je o razlici od 88.000 tona u tri godine. "Razlika je 88.000 tona u tri godine. A mene zanima što je to dopeljano sve ovdje", kaže.
Bezjak navodi i da se prema službenim podacima godišnje na odlagalište dovozilo između 3.000 i 3.500 tona otpada.
"Po službenim podacima Grada što su objavili na svojoj stranici, ima između 3.000 i 3.500 tona godišnje", naveo je.
Gradonačelnik Senja: Šinceki nisu ispunili svoje ugovorne obveze
Da je ugovor sa Šincekima postojao, potvrdio je i senjski gradonačelnik Željko Tomljanović, koji je na tu dužnost izabran na lokalnim izborima 2025. godine.
Tomljanović kaže da je ugovor raskinut nakon 14 mjeseci zbog neispunjavanja određenih obveza. Dodaje da su sada u tijeku ispitivanja te da su od USKOK-a zatražili očitovanje, budući da bi odlagalište uskoro trebalo biti sanirano.
"Po informacijama koje sam imao, ugovor je trajao nešto više od godinu dana. Ugovor je bio za prekrivanje materijala kojim se mora prekriti otpad", navodi gradonačelnik. Kako je objasnio, ugovorom su bile predviđene i dodatne aktivnosti na odlagalištu.
"Prema ugovoru su trebali napraviti burobrane i još neke dodatne elemente na tom odlagalištu kako bi ga zaštitili od bure", kazao je.
Tomljanović tvrdi da Šinceki nisu ispunili svoje ugovorne obveze te da je zbog toga ugovor raskinut.
"Nisu ispunili svoj dio ugovora i po mojim saznanjima direktorica je trenutno raskinula ugovor jer je bila nezadovoljna s njihovom realizacijom."
'Građani Senja su opravdano zabrinuti'
Gradonačelnik kaže da Grad Senj od USKOK-a zasad nije službeno zaprimio dokumentaciju o istrazi, ali da su sami zatražili očitovanje.
"Mi službeno nismo dobili dopis od USKOK-a ili dokaz, tko već provodi istragu, ali smo sami zatražili od njih očitovanje", kaže.
Dodao je da su, nakon događaja u Gospiću i nalaza vještačenja, građani Senja opravdano zabrinuti. "S obzirom na situaciju u Gospiću te nalaz vještačenja, građani Senja s pravom su zabrinuti", govori gradonačelnik Senja.
USKOK-ova istraga i dalje traje, a tek bi njezin nastavak trebao pokazati kamo će istražitelji odvesti prikupljene informacije.
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