Prijavu je podnijela organizacija za zaštitu prava "Women's Link Worldwide" u ime dviju žena koje su rekle da su 2021. godine, tijekom desetomjesečnog perioda radile u Iglesiasovim rezidencijama na Karibima. Prijava je podignuta nakon istrage koju su proveli američka medijska kuća Univision i španjolski portal elDiario.es.