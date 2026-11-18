SLUČAJ KOJI POTRESA ŠPANJOLSKU
Sud donio odluku o Juliju Iglesiasu: Pokrenuta kaznena istraga
Sudac španjolskoga Visokog suda pokrenuo je kaznenu istragu protiv pjevača Julija Iglesiasa nakon prijave koju su podnijele dvije bivše zaposlenice, a terete ga za kaznena djela protiv spolne slobode, za napad i ponižavajuće ponašanje, stoji u sudskim spisima.
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Prijavu je podnijela organizacija za zaštitu prava "Women's Link Worldwide" u ime dviju žena koje su rekle da su 2021. godine, tijekom desetomjesečnog perioda radile u Iglesiasovim rezidencijama na Karibima. Prijava je podignuta nakon istrage koju su proveli američka medijska kuća Univision i španjolski portal elDiario.es.
Na upite Reutersa da komentira slučaj, Iglesiasovi predstavnici nisu zasad reagirali. Pjevač je u ranijim objavama na društvenim mrežama optužbe nazvao "u potpunosti lažnima".
Dovoljno preliminarnih dokaza za istragu
Julio Iglesias (83) jedan je od najprodavanijih latino izvođača na svijetu s više od 300 milijuna prodanih nosača zvuka na 14 jezika.
Istražni sudac Antonio Piña je, u odluci u koju je Reuters u srijedu imao uvid, napisao da prijava sadrži dovoljno preliminarnih dokaza koji opravdavaju pokretanje kaznenog postupka.
Dodao je da to ne prejudicira vjerodostojnost samih navoda.
Sudac je objavio da će istraga obuhvatiti dijelove prijave koji se odnose na moguća kaznena djela protiv spolne slobode, kao i na napade i ponižavajuće postupanje, a odnose se na događaj nakon 5. listopada 2021.
Svjedočenja zakazana za veljaču
Piña je odbacio dijelove prijave koji se odnose na trgovinu ljudima i kaznena djela povezana s kršenjem radničkih prava.
Tužitelji su ranije ove godine tvrdili da španjolski sudovi nisu nadležni jer su se navodna kaznena djela dogodila u inozemstvu, a podnositeljice prijave nemaju prebivalište u Španjolskoj. No one su nakon toga odlučile podnijeti izravnu prijavu Višem sudu, koji je sada pristao istražiti njihove navode.
Piña je naložio da dvije podnositeljice prijave osobno svjedoče 3. veljače 2027. godine.
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