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PREDSTEČAJNA NAGDBA?

Hoće li se Studenac uspjeti spasiti?

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N1 Info
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29. ruj. 2026. 11:47
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Tvrtka Studenac podnijela je jucer zahtjev za otvaranje predstecajnog postupka, cime je pokrenut postupak radi uredjenja odnosa s vjerovnicima i stvaranja uvjeta za nastavak poslovanja.
Patrik Macek/PIXSELL

Situacija u Studencu se ne smiruje. Danas je kompanija objavila još jedno priopćenje

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"Zbog financijskih problema u ispunjavanju naših obaveza i nemogućnosti dogovora o produženju kreditnih aranžmana, podnijeli smo prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe", stoji u priopćenju.

"Očekujemo da će na temelju našeg zahtjeva u zakonom određenim rokovima Trgovački sud donijeti formalnu odluku o pokretanju predstečajnog postupka.

Podnošenje prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka je odgovoran i transparentan korak koji poduzimamo kako bismo osigurali financijsku stabilnost i nastavak te dugoročnu održivost poslovanja", dodaje se pa nastavlja:

"Nadamo se i očekujemo da ćemo s našim partnerima, dobavljačima i kreditorima kroz ovaj uređeni postupak uspjeti postići nagodbu i usuglasiti se oko provedivog plana restrukturiranja, na dobrobit svih uključenih.

Konstruktivan i racionalan pristup svih uključenih strana rezultirat će, vjerujemo, očuvanjem i uspješnim restrukturiranjem poslovanja.

Studenac zapošljava više od 7000 ljudi i ima više od 1000 prodajnih mjesta, ne samo u velikim gradovima, već i mnogim malim sredinama diljem zemlje. 

Očekujući rješenje suda o pokretanju predstečajnog postupka na planu restrukturiranja već radimo.

U međuvremenu, nastavljamo s poslovanjem, naši zaposlenici nastavljaju raditi i obavljati svoje poslove, naše trgovine ostaju otvorene, a proizvodi naših dobavljača dostupni našim potrošačima i sugrađanima.  

U Hrvatskoj postoji niz primjera kompanija kojima je uređen zakonski okvir kakav osigurava postupak predstečajne nagodbe dao prostor za postizanje nagodbe i dugoročno održivo restrukturiranje poslovanja te vjerujemo da će i Studenac biti jedna od njih", zaključuje se.

Studenac, koji zapošljava više od sedam tisuća ljudi i ima više od tisuću prodajnih mjesta, ranije prošlog tjedna je podnio Trgovačkom sudu u Splitu prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka.

Teme
financijski problemi predstečajna nagodba restrukturiranje poslovanja studenac trgovački sud

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