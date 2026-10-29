"neprihvatljivo"
Vlada državnim službama ponudila 1,5 posto veću osnovicu i 20 eura za topli obrok. Najavljen novi krug pregovora
Vlada je sindikatima državnih službi ponudila povećanje osnovice za 1,5 posto i 20 eura mjesečno za topli obrok od 1. siječnja 2027., što Sindikat policije Hrvatske smatra neprihvatljivom, a novi krug pregovora dogovoren je za 5. studenoga, rekao je šef tog sindikata Dubravko Jagić.
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Jagić je u četvrtak, nakon sastanka predstavnika sindikata državnih službi s ministrom rada Alenom Ružićem, rekao da je riječ o prvom krugu pregovora te da ponuda nije platforma na kojoj Sindikat policije Hrvatske može nastaviti pregovore.
"Vladina ponuda je 1,5 posto povećanja osnovice i 20 eura za topli obrok. U ovom trenutku to nije platforma za pregovore i Sindikat policije Hrvatske ne može pristati na takvu ponudu", rekao je Jagić.
Dodao je da bi ponuđeno povećanje trebalo stupiti na snagu 1. siječnja, ali da je, zbog niskog postotka povećanja osnovice i iznosa naknade za topli obrok, neprihvatljivo.
Jagić je rekao da je Vlada obrazložila svoju ponudu, među ostalim, financijskim mogućnostima, no istaknuo je da sindikat ne može prihvatiti takvo obrazloženje.
"Vlada uvijek ima svoje razloge da pokuša objasniti da nema novca. Međutim, to nije naš problem, jer nismo se mi doveli u takvu situaciju gdje je inflacija takva kakva je", rekao je.
Sindikat policije Hrvatske nije iznio vlastite zahtjeve, nego čeka novu, razumniju ponudu Vlade.
Predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar nakon sastanka rekao je da su imali i druge ideje, ali da se o njima zasad nije moglo razgovarati.
"Svima nam je jasno kako će završiti ova priča, pomaknut će se još malo granice i to će biti to", rekao je Lončar.
Novi sastanak pregovaračkih strana dogovoren je za četvrtak, 5. studenoga.
Još traju pregovori s 11 reprezentativnih sindikata javnih službi, koji traže povećanje osnovice za devet posto od 1. siječnja 2027. i naknadu za topli obrok od 65 eura mjesečno. Ministar financija Tomislav Ćorić ranije je njihove zahtjeve ocijenio neprihvatljivima.
Sindikalci su ranije najavili da pregovori o novim temeljnim kolektivnim ugovorima moraju biti završeni do 15. studenoga.
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