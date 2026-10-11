Hrvatskoj policiji prijeti kadrovska kriza? Sindikat MUP-a upozorava na ozbiljan problem

Šira slika odlazaka vidljiva je i iz studije o djelatnostima policijskih službenika nakon prestanka službe u MUP-u. Prema podacima MUP-a i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u tri godine do lipnja 2024. iz policije je otišlo 2255 službenika, a za najmanje 52 posto njih u evidenciji HZMO-a nije pronađeno zaposlenje kod drugog poslodavca. Taj podatak sam po sebi ne znači da ti ljudi nisu radili, primjerice kao samozaposleni ili u inozemstvu.