u pregovorima s vladom
Sindikat pravosudne policije: Sustav je represivan, guši se sindikalizam
Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH) uputio je priopćenje u kojem izražava nezadovoljstvo dosadašnjim tijekom pregovora reprezentativnih sindikata s Vladom RH.
U priopćenju navode da se tijekom cijelog procesa zanemaruje stvarno zastupanje interesa državnih službenika te da ne postoji jasan uvid u način i tijek pregovora, kao ni u razloge zbog kojih se određene odluke prihvaćaju.
SPPH upozorava na, kako navode, paradoks sindikalne reprezentativnosti, ističući da se odluke koje izravno utječu na položaj zaposlenika donose bez transparentnosti i bez jasnog objašnjenja članstvu i javnosti.
"Sustav je namjerno postavljen da isključi većinu zaposlenika"
Oštro su kritizirali važeći sustav sindikalne reprezentativnosti u državnoj službi, tvrdeći da on ne proizlazi iz volje zaposlenika, nego iz normativnog modela koji je svjesno konstruirala Vlada Republike Hrvatske.
U opsežnom tekstu upozoravaju da Zakon o reprezentativnosti zaobilazi temeljna demokratska načela slobode udruživanja i sindikalnog organiziranja, zajamčena Ustavom i međunarodnim konvencijama, te onemogućuje državnim službenicima i namještenicima da sami odlučuju tko ih zastupa u kolektivnim pregovorima.
Prema tvrdnjama sindikata, zakonski okvir je uspostavio sustav u kojem su dva policijska sindikata proglašena isključivim pregovaračima za sve državne službenike, uključujući pravosudnu policiju, carinu, sudove i druge službe, bez ikakvog demokratskog mandata zaposlenika koje navodno predstavljaju. Ti sindikati, ističu, nisu birani niti su ikada konzultirani s većinom radnika izvan Ministarstva unutarnjih poslova.
"Ovakav sustav potpuno derogira socijalni dijalog"
SPPH posebno problematičnim smatra to što se reprezentativnost utvrđuje na razini cijele državne službe, a ne po pojedinim ministarstvima i resorima, čime se zbog brojčane nadmoći MUP-a unaprijed osigurava povlašten položaj određenim sindikatima. Time se, tvrde, sustavno onemogućuje drugim sindikatima da ispune zakonske uvjete, bez obzira na stvarnu potporu zaposlenika u vlastitim službama.
Sindikat navodi da je posljedica takvog sustava potpuna derogacija socijalnog dijaloga. Reprezentativni sindikati, tvrde, bez ozbiljnog otpora prihvaćaju prijedloge Vlade i javnosti ih predstavljaju kao povoljne dogovore, iako ih velik dio zaposlenika u praksi odbacuje. Zaposlenici pritom nisu uključeni u odlučivanje, a odluke koje izravno utječu na njihova prava donose se netransparentno.
Kao dodatni problem ističe se praksa ugovaranja povlaštenih prava isključivo za članove reprezentativnih sindikata, dok se ista prava uskraćuju članovima drugih sindikata. SPPH upozorava da se time krši ustavno načelo jednakosti i zabrane diskriminacije.
"Postojeći model sustavno guši sindikalizam"
Sindikat podsjeća da je još 2022. godine podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o reprezentativnosti, no Ustavni sud do danas nije donio odluku. Ističu i da je Ustavni sud 2023. ukinuo odredbe Zakona o radu koje su omogućavale reprezentativnim sindikatima ugovaranje povoljnijih materijalnih prava samo za svoje članove, čime je, prema njihovim riječima, potvrđena ustavna spornost takve prakse.
Upozoravaju i da se i u aktualnim pregovorima o dodatku Temeljnog kolektivnog ugovora ponovno pokušava proširiti opseg prava za članove i sindikalne povjerenike reprezentativnih sindikata, što vide kao nastavak institucionalnog marginaliziranja ostalih sindikata.
SPPH zaključuje da postojeći model predstavlja sustavno gušenje sindikalizma u Hrvatskoj te poziva na hitne izmjene Zakona o reprezentativnosti kako bi se omogućilo da sindikati koji u pojedinim resorima imaju većinsku potporu zaposlenika mogu legitimno sudjelovati u kolektivnim pregovorima.
Priopćenje potpisuje Krešo Jelenko, dopredsjednik SPPH-a i glasnogovornik sindikata.
