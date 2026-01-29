Sindikat pravosudne policije: Sustav je represivan, guši se sindikalizam

Sindikat podsjeća da je još 2022. godine podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o reprezentativnosti, no Ustavni sud do danas nije donio odluku. Ističu i da je Ustavni sud 2023. ukinuo odredbe Zakona o radu koje su omogućavale reprezentativnim sindikatima ugovaranje povoljnijih materijalnih prava samo za svoje članove, čime je, prema njihovim riječima, potvrđena ustavna spornost takve prakse.