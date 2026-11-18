"Srpska manjinska stranka tada je postavila plakat 'Ovo je i naš grad'. Nakon toga je HDZ razvio svoj baner s pitanjem 'Zašto ste ga onda rušili?', a pojavio se i treći, nezavisnog kandidata, na kojem je pisalo: 'Oni su ga rušili, vi ga niste branili'. HDZ je u Vukovaru konstantno pod latentnom optužbom da je napustio, prodao ili žrtvovao grad, što otvara ogroman prostor svima koji se natječu s desnijih nacionalnih pozicija."