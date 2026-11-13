Odobrena sanacija šest odlagališta otpada u Hrvatskoj: Evo gdje se nalaze

Za sufinanciranje su odobreni projekti sanacije odlagališta Jadrin grm u Općini Novigrad Podravski, odlagalištu Klepa u Općini Peteranec, odlagalištu Hatačanova u Općini Virje, odlagalištu Košer u Općini Pučišća, odlagalištu Gubaševo u Gradu Zaboku i odlagalištu Bukovina Grada Čazme.