MILIJUNI ZA SANACIJU
Odobrena sanacija šest odlagališta otpada u Hrvatskoj: Evo gdje se nalaze
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije odobrilo je sufinanciranje sanacije šest zatvorenih odlagališta otpada u Zaboku, Čazmi, Pučišćima, Virju, Peteranecu i Novigradu Podravskom, izvijestilo je Ministarstvo.
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Ministarstvo navodi da je sufinanciranje odobreno u okviru poziva za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada. Ukupna vrijednost projekata je 20,9 milijuna eura, od čega je 17,63 milijuna eura dodijeljeno putem bespovratnih sredstava.
Cilj poziva je povećati broj saniranih zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028.
Sanacijom će se očuvati okoliš smanjenjem emisije stakleničkih plinova, kao i sprječavanjem onečišćenja podzemnih i površinskih voda štetnim tvarima nastalim tijekom rada odlagališta, navodi Ministarstvo.
Za sufinanciranje su odobreni projekti sanacije odlagališta Jadrin grm u Općini Novigrad Podravski, odlagalištu Klepa u Općini Peteranec, odlagalištu Hatačanova u Općini Virje, odlagalištu Košer u Općini Pučišća, odlagalištu Gubaševo u Gradu Zaboku i odlagalištu Bukovina Grada Čazme.
Za navedeni poziv koji je objavljen 6. veljače ove godine, osigurano je 18 milijuna eura u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027., uz sufinanciranje od 85 posto ukupnih prihvatljivih troškova.
Rok za dostavu projektnih prijedloga bio je 4. rujna, kažu u Ministarstvu.
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