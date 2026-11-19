DUGOROČNO NEODRŽIVO
Zatvori sve puniji, Habijan iznio zabrinjavajući podatak: Broj zatvorenika raste 1,5 posto tjedno
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan u četvrtak je u Hrvatskom saboru iznio podatak da broj zatvorenika raste za 1,5 posto na tjedan, što je ocijenio zabrinjavajućim.
Broj osoba lišenih slobode vrlo brzo raste i u studenome ove godine dosegnut je maksimum od 5325 takvih osoba, istaknuo je Habijan, podnoseći Saboru Izvješće o radu zatvorskog sustava za 2025. godinu.
"Ono što je evidentno od tragičnog događaja u Drnišu, ubojstva mladog Luke u svibnju ove godine, broj osoba lišenih slobode je porastao za 591", rekao je ministar.
Trend se, dodao je, nastavlja - usporedi li se samo 16. studenoga ove godine s 9. studenoga, dakle u svega tjedan dana, 75 osoba lišenih slobode je više. "Ako se taj trend nastavi, onda je evidentno da govorimo gotovo o 1,5 posto povećanje tjedno, što definitivno dugoročno nije izdrživo", rekao je Habijan.
Gotovo polovica novoprimljenih osoba su istražni zatvorenici
Naveo je da je u zatvorima lani bilo ukupno 3.932 mjesta te još 120 mjesta u odgojnim zavodima, a zaprimljeno je 11.827 novo primljenih osoba lišenih slobode.
"Ono što je prilično alarmantna brojka, je da se gotovo polovica novo zaprimljenih osoba odnosi na istražne zatvorenike", upozorio je dodajući da je najveći broj istražnih zatvorenika, njih gotovo 600, bio u istražnom zatvoru od jednog do tri mjeseca, dok ih je 30 bilo dulje od 30 mjeseci.
Dnevni trošak po zatvoreniku gotovo 76 eura, grade se novi zatvori
Ministar je istaknuo i kako prosječni dnevni trošak po osobi lišenoj slobode i odgajaniku u 2025. godini iznosi 75,66 eura, što je 14 posto više nego u 2024. godini. Objasnio je kako je to uzrokovano dijelom i zbog povećanja plaća, ali i rasta cijene ulaganja u sigurnost.
Naveo je i da je u zatvorima ukupno 3.558 sistematiziranih radnih mjesta, a da je popunjeno 2.680 mjesta, pa je riječ o postotku od 75,32 posto.
Novi kapaciteti u Varaždinu, Lipovici i Požegi
Što se tiče širenja kapaciteta, završetak modularne izgradnje zatvora u Varaždinu i Lipovici očekuje se iduće godine, s ukupno 300 mjesta, kaznionica u Požegi proširit će sa 150 novih mjesta, a Centar za dijagnostiku u Zagrebu s 250 novih mjesta, istaknuo je ministar.
Najavio je da će se iduće godine završiti adaptacija zatvora u Bjelovaru s dodatnih stotinjak mjesta, nastavlja se projektiranje kaznionice u Glini, a dugoročno se planira i gradnja zatvora u Perušiću s 400 mjesta, te standardizirane kaznionice na području Sisačko-moslavačke županije i Osječko-baranjske županije.
U četiri godine isplaćeno 1,7 milijuna eura zbog loših uvjeta u zatvorima
Radu Borić (Možemo!) koju je zanimalo što je s odlukom Ustavnog suda koji je prije 17 godina naložio prilagodbu kapaciteta zatvora u Zagrebu, ministar je odgovorio da se ulaže 4,6 milijuna eura samo u modularne zatvore koji će biti gotovi iduće godine, a da je posljednje četiri godine država platila 1,7 milijuna eura na ime naknade štete zatvorenicima zbog uvjeta u zatvorima.
Kristina Ikić Baniček (SDP) podsjetila je na slučajeve isplate odšteta zbog loših uvjeta u zatvorima "pa je optuženik za krijumčarenje 600 kilograma kokaina pobijedio Hrvatsku na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. "U listopadu smo vidjeli raspad sustava jer su tri medicinske sestre u mjesec dana dale otkaz, a njihove su uloge morali preuzeti pravosudni, u studenome smo vidjeli pobunu u zagrebačkom zatvoru gdje je 40 zatvorenika odbilo nakon šetnje ući u sobu", navela je, tražeći ministrov komentar.
"Novinski naslovi su zapravo identični onome što ponekad i ja govorim. Jesmo li prenapučeni? Jesmo. Jesu li uvjeti u zatvoru dobri? Nisu. Tih 700.000 eura smo platili radi uvjeta u zatvorima. Zato gradimo nove zatvore, ulažemo u infrastrukturu", odgovorio joj je ministar.
Habijan protiv privatnih zatvora, recidivista 20 posto
Nezavisni Josip Jurčević pitao je zašto se ne razmišlja o privatnim zatvorima što je praksa u zapadnom svijetu, na što je Habijan odgovorio da je riječ o pokušaju, da to nije uspjelo i da ne trebamo ponavljati tuđe greške.
Antu Kujundžića (Most) zanimalo je koliko ima recidivista u 2025. godini, Habijan kaže da je takvih 20 posto.
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