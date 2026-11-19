Kristina Ikić Baniček (SDP) podsjetila je na slučajeve isplate odšteta zbog loših uvjeta u zatvorima "pa je optuženik za krijumčarenje 600 kilograma kokaina pobijedio Hrvatsku na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. "U listopadu smo vidjeli raspad sustava jer su tri medicinske sestre u mjesec dana dale otkaz, a njihove su uloge morali preuzeti pravosudni, u studenome smo vidjeli pobunu u zagrebačkom zatvoru gdje je 40 zatvorenika odbilo nakon šetnje ući u sobu", navela je, tražeći ministrov komentar.