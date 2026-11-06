POBUNA U ZAGREBAČKOM ZATVORU
Kaos u Remetincu: Oko 40 zatvorenika odbilo se vratiti u ćelije
U zagrebačkom zatvoru Remetinec došlo je do pobune tijekom koje se oko 40 zatvorenika odbilo vratiti u ćelije, nezadovoljno uvjetima smještaja, zdravstvenom skrbi i kvalitetom hrane.
Zatvorenici su u šetnji bili prije doručka, a kada su dobili uputu da se vrate u ćelije, to su odbili učiniti.
Situacija je na kraju riješena intervencijom pravosudnih policajaca, koji su se prethodno pregrupirali, nakon čega su zatvorenici vraćeni u svoje ćelije.
Riječ je o novom incidentu u Remetincu, u kojem je nedavno život oduzeo istražni zatvorenik osumnjičen za femicid. Pravosudni policajci strahuju od novih problema.
U sobama za četiri osobe boravi ih devet
Jedan od glavnih problema u Remetincu je prenapučenost. U prostorijama koje su predviđene za smještaj četiriju osoba trenutačno u prosjeku boravi njih devet.
Zatvor ima kapacitet za približno 550 zatvorenika, no trenutačno se ondje nalazi oko 1100 ljudi. Zatvorenici su poručili da će ponoviti ovakve prosvjede ako se uvjeti ne promijene.
Pobuna se dogodila u vrijeme ozbiljnih poteškoća u organizaciji zdravstvene službe zatvora. Na probleme je početkom listopada već upozoreno Ministarstvo pravosuđa.
Kritičan nedostatak medicinskog osoblja
Upozoreno je na ozbiljan manjak zdravstvenih djelatnika, zbog čega je zatraženo da se hitno osigura dodatno osoblje iz drugih kaznenih tijela.
Prema podacima navedenima u dopisu, između 750 i 780 zatvorenika svakodnevno prima propisanu terapiju, koja se dijeli tri puta na dan. To znači da zdravstveni djelatnici svaki dan moraju obaviti približno 2340 pojedinačnih podjela lijekova.
Posebno zabrinjava popunjenost radnih mjesta u zdravstvenoj službi. Od ukupno 20 predviđenih radnih mjesta zaposleno je 11 osoba, no zbog bolovanja i odlazaka u trenutku sastavljanja dopisa stvarno ih je radilo samo sedam.
Situacija je posebno teška kada je riječ o liječnicima. Od četiri predviđena liječnička mjesta nijedno nije bilo popunjeno. Zatvor tako nije imao zaposlenog voditelja zdravstvenog odjela, liječnika specijalista ni dvojicu liječnika opće medicine.
To ipak ne znači da zatvorenici nemaju nikakav pristup liječnicima jer se dio zdravstvene skrbi organizira preko vanjskih ugovornih pružatelja usluga. No u upozorenju upućenom ministru Damiru Habijanu istaknuto je da takav model ne može nadomjestiti nedostatak stalno zaposlenih zdravstvenih djelatnika.
Dodatni problem predstavlja odlazak medicinskih sestara. Jedna je trebala napustiti odjel 15. listopada, a druga 8. studenoga. Jedna djelatnica na dugotrajnom je bolovanju još od travnja, dok su dvije najavile prelazak u javne zdravstvene ustanove.
Pravobraniteljica upozoravala na uvjete u zatvoru
Na loše uvjete u Remetincu ranije je upozoravala i pučka pravobraniteljica. U njezinu posljednjem godišnjem izvješću, koje obuhvaća 2025. godinu, navedeno je da je tijekom obilaska zatvora popunjenost bila oko 170 posto.
U sobama površine približno 21 četvorni metar boravilo je po sedam ili osam zatvorenika, što znači da je svakoj osobi pripadalo između 2,4 i 2,7 četvornih metara prostora.
Pravobraniteljica je upozorila i na previsoke temperature, koje su u nekim prostorijama dosezale 32 stupnja, loše održavane zidove te sanitarne čvorove koji nisu bili odgovarajuće odvojeni od ostatka prostorija.
Posebno je istaknula da ni nakon 17 godina nije provedena odluka Ustavnog suda iz 2009. godine, kojom je državi naloženo da poboljša uvjete u Remetincu.
Sindikati upozoravaju na mogući kolaps zatvorskog sustava
Na teško stanje u zatvorima upozoravaju i sindikati. Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH) već dulje vrijeme govori o ozbiljnoj krizi zatvorskog sustava.
Prema tvrdnjama sindikata, prenapučenost je tolika da se iz zatvorskih soba uklanja namještaj kako bi se na pod mogli postaviti dodatni madraci. Kreveti se, navode, smještaju čak i u hodnike.
Uz nedostatak prostora, upozoravaju i na premali broj pravosudnih policajaca, prekovremeni rad, stres te odlazak zaposlenika iz sustava.
Problemi postoje i s izgradnjom modularnih zatvora, koji su trebali pomoći u smanjenju prenapučenosti, a sindikat tvrdi da njihova gradnja kasni. Istodobno se na natječaje za nova radna mjesta prijavljuje premalo kandidata.
"Kriza više nije pitanje godina ili mjeseci, pitanje je dana i stvarnog kolapsa", upozorio je sindikat te pozvao ministra pravosuđa i čelnike zatvorskog sustava na hitan sastanak sa svim sindikatima i izradu plana za rješavanje problema.
Na stanje je upozorio i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, koji također djeluje u Zatvoru u Zagrebu.
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