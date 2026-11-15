Događaj u Remetincu tako je ponovno skrenuo pozornost na probleme koji nadilaze jednu zatvorsku ustanovu. A posebno je to u dodatnom fokusu nakon strašnog događaja u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan, gdje su propusti unutar sustava doveli do smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša. Tako nešto sugerira da je prevencija bolja od zakašnjelih reakcija, promjena i reformi. Uostalom, Hrvatska plaća penale za sve te propuste i probleme.