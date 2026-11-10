Jelenko Krešo: "Remetinec puca po šavovima, imamo ministarstvo obećanja i šarenih laži"

"Mi možemo govoriti da je ovo možda izoliran incident, da ovo možda nije nešto veliko. Sve to stoji zato što je završilo tako kako je završilo. Međutim, postavlja se pitanje što da su te 42 osobe lišene slobode odbile mirno ući u sobu? Da se moralo postupati, da je moralo doći do upotrebe sredstava prisile? Vidimo kako je završila upotreba sredstava prisile na Jankomiru", rekao je.