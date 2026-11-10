Sindikat pravosudne policije
Jelenko Krešo: "Remetinec puca po šavovima, imamo ministarstvo obećanja i šarenih laži"
Dopredsjednik Sindikata pravosudne policije Jelenko Krešo gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić, gdje je govorio o sve težem stanju u hrvatskom zatvorskom sustavu, prenapučenosti zatvora, nedostatku zaposlenika i incidentu u Remetincu tijekom kojeg su 42 zatvorenika odbila vratiti se sa šetnje u svoje sobe. Upozorio je da se problemi godinama gomilaju, dok konkretna rješenja izostaju, te pozvao odgovorne u Ministarstvu pravosuđa da preuzmu odgovornost.
Prije nešto više od mjesec dana Sindikat pravosudne policije upozorio je Ministarstvo pravosuđa na ozbiljne probleme u zatvorskom sustavu. Ministar Damir Habijan tada je brzo reagirao i pozvao sindikalne predstavnike na sastanak, na kojem se razgovaralo o proširenju zatvorskih kapaciteta. Međutim, Krešo tvrdi da se od tada ništa nije promijenilo.
"Nismo, nažalost, nigdje. I dalje smo na obećanjima. Ono što kaže narod, obećanja, luda radovanja. Mi smo ministra upozorili da može doći do nečega ovakvoga", rekao je Jelenko Krešo.
Osvrnuo se na incident u Remetincu i upozorio da je situacija mogla završiti znatno ozbiljnije.
"Mi možemo govoriti da je ovo možda izoliran incident, da ovo možda nije nešto veliko. Sve to stoji zato što je završilo tako kako je završilo. Međutim, postavlja se pitanje što da su te 42 osobe lišene slobode odbile mirno ući u sobu? Da se moralo postupati, da je moralo doći do upotrebe sredstava prisile? Vidimo kako je završila upotreba sredstava prisile na Jankomiru", rekao je.
Upozorio je da svaki fizički sukob nosi rizik od ozljeđivanja i zatvorenika i zaposlenika.
"Hvala Bogu, završilo je ovako kako je završilo. Nadamo se da neće doći do nekakve ovakve situacije", dodao je.
Podsjetio je i na ranija obećanja o modularnim zatvorskim kapacitetima.
"Zadnji put smo razgovarali o modularnima u prvom mjesecu. Sad vidimo da je proljeće. Mi imamo ministarstvo obećanja i šarene laži. Mi samo imamo obećanja", poručio je.
Što se dogodilo u Remetincu?
Objašnjavajući okolnosti incidenta, Krešo je rekao da je riječ o pravomoćno osuđenim zatvorenicima koji čekaju upućivanje na izdržavanje kazne.
Prema njegovim riječima, oni u dijagnostičkom centru borave u prenapučenim uvjetima, iako bi trebali biti upućeni u kaznionice, gdje vrijede drugačija pravila i gdje imaju mogućnost rada i sudjelovanja u različitim aktivnostima.
"Jednostavno više ne mogu čekati u prenapučenosti u dijagnostičkom centru da budu upućeni. Kad su izašli na šetalište, u vrijeme vraćanja sa šetališta odbili su ući nazad u sobe", ispričao je.
Pravosudni policajci tada su razgovarali sa zatvorenicima, koji su im objasnili razloge nezadovoljstva.
"Rekli su da je jednostavno više neizdrživo, da je prekapacitirano, da čekaju previše da bi otišli izdržavati svoju pravomoćnu kaznu zatvora. Tamo mogu raditi, imaju sasvim drugačija pravila nego kad su istražni zatvorenici. Međutim, vi tamo čekate, čekate i čekate. I ne znate kad ćete. Hoćete za 30, za 60, za 90 dana ili za tri mjeseca", rekao je.
Istaknuo je da među zatvorenicima nisu samo počinitelji teških kaznenih djela, nego i osobe osuđene za prekršaje.
"Ljudi žele otići u Lepoglavu, u Glinu, bilo gdje, odslužiti svoju kaznu, možda raditi, možda ući u nekakvu sekciju. Remetinec puca po šavovima, a ja tu sad stojim, trulim, jer ne mogu dalje otići, a drugi pristižu", opisao je njihovu situaciju.
Dodao je da svakodnevni dolazak novih zatvorenika dodatno opterećuje ionako prenapučeni sustav.
"Kad nema medicinskog osoblja, promijeni se zakon"
U razgovoru je otvoreno i pitanje nedostatka zaposlenika te poslova koje pravosudni policajci moraju preuzimati zbog manjka drugih stručnih službi, uključujući davanje terapije zatvorenicima.
Krešo je potvrdio da je zbog nedostatka medicinskog osoblja mijenjan zakon kako bi određene poslove mogla obavljati i pravosudna policija.
"Kod nas, kad je bio nedostatak medicinskog osoblja, jednostavno se promijenio zakon i stavilo se da može u danom trenutku i pravosudna policija", rekao je.
Slična se praksa, tvrdi, primjenjivala i kod propisanog broja službenika potrebnih za određene zadatke.
"Imali smo u pravilniku točno predviđeno koliko ljudi prilikom izvođenja osobe lišene slobode ide. Kad to nisu mogli zadovoljiti, i to su maknuli. Bio je propisan točan broj ljudi na kojem pravosudnom tijelu mora biti. Kad to ne mogu zadovoljiti, onda samo maknete iz pravilnika", kazao je.
Smatra da se problemi ne mogu rješavati izmjenama propisa kojima se postojeći nedostaci samo formalno prilagođavaju stanju na terenu.
"Nije rješenje: ne možemo nešto riješiti, sad ćemo mi to maknuti ili ćemo dodati u zakon", poručio je.
"Otvorite natječaj za 500 pravosudnih policajaca"
Krešo predlaže da se zapošljavanje novih pravosudnih policajaca organizira kroz trajno otvorene natječaje, po uzoru na Ministarstvo unutarnjih poslova.
"Zašto mi nemamo otvoren natječaj kao i MUP? Dok se ne popuni. Otvorite za 500 pravosudnih policajaca, dok ne popunite, idemo", rekao je.
Upozorio je i na stanje Centra za izobrazbu, koji je, prema informacijama kojima raspolaže sindikat, obnovljen prije desetak godina, ali još nema uporabnu dozvolu.
"Koliko mi znamo, još nema uporabnu dozvolu. A pričamo o zatvorima koji će se izgraditi", kazao je.
Posebno ga zabrinjava to što sindikat ne dobiva objašnjenja zbog čega se planirana proširenja kapaciteta stalno odgađaju.
"Zašto se to nikad nama nitko u ministarstvu nije rekao? Radi čega je došlo do odgode? Radi financija? Radi izvođača? Radi materijala? Radi vremenskih uvjeta? Samo vidimo da se odgađa, odgađa i odgađa. Zašto?", upitao je.
Poručio je da zaposlenicima nisu dovoljni srednjoročni i dugoročni planovi jer se sa sigurnosnim rizicima suočavaju svakodnevno.
"Pravosudnu policiju i osobe lišene slobode ne zanimaju ni srednjoročni ni dugoročni planovi. Njih zanima današnji plan. Kako će sutra doći na posao? Hoće li sutra doživjeti pobunu? Hoće li doživjeti napad? Hoće li se morati obraniti? Kako će se obraniti?", rekao je.
"Nije jednostavno ući među 40 zatvorenika"
Govoreći o sigurnosti i osposobljenosti pravosudnih policajaca, Krešo je naglasio da se velik dio potrebnih znanja stječe dugogodišnjim iskustvom.
"Nije baš jednostavno ući među 40 osoba lišenih slobode. Vi ne znate na što su oni spremni. Hoće li napasti, neće li napasti? To je jedna zajednica koja živi zajedno. Vi morate ući među njih, znati dobiti nekakvo poštovanje s jedne i s druge strane", objasnio je.
Dodao je da ne postoji priručnik koji može pripremiti zaposlenike za svaku situaciju.
"Nema škole, nemate priručnik da vi pročitate i po priručniku radite. Jednostavno, iskustvo, dugogodišnje iskustvo. Mlađi dolaze, uče od starijih, prenosi se iskustvo. Nije svaki zatvorenik isti. Ne postupa se prema svakom zatvoreniku isto", rekao je.
Svaki radni dan, istaknuo je, nosi nove izazove, a problem nije samo nedostatak pravosudnih policajaca.
"Nemate medicinskog osoblja, nemate tretmana. Vama nasušno fali svega u zatvorskom sustavu. Od najmanje karike do najveće karike. Osim šefova. To imamo. Ako kome treba, to imamo", poručio je.
"Zašto nitko ne odgovara za stanje u sustavu?"
Krešo je više puta istaknuo pitanje odgovornosti rukovodećih ljudi.
"Volio bih da napokon ti naši šefovi počnu preuzimati odgovornost i da kažu: da, jesam, odgovoran sam", rekao je.
Upozorio je na razliku između odgovornosti koja se traži od pravosudnih policajaca i one koja se, prema njegovu mišljenju, ne traži od njihovih nadređenih.
"Pravosudni policajac, kad mu pobjegne osoba lišena slobode, kad se dogodi suicid, kad se dogodi napad, propituje se odgovornost pravosudnog policajca. I treba. Međutim, smatram da mi pravosudni policajci možemo propitivati zašto nemamo zatvora, zašto nemamo opreme, zašto nemamo novih ljudi, zašto ne možemo u mirovinu", kazao je.
Dodao je da sindikat ima pravo tražiti odgovore od ljudi koji upravljaju sustavom.
"Mogu se oni ljutiti koliko god hoće, ali gospodo, ako ste već uzeli to da vodite, pa dajte nas vodite i dajte nam nešto", poručio je.
Kao primjer naveo je i sudske postupke zbog neisplaćenih prekovremenih sati.
"Mi smo tužili za prekovremene sate. Neisplata plaće i dijela plaće je kazneno djelo. Nitko nije odgovarao", rekao je.
Na pitanje jesu li dobili sporove, odgovorio je potvrdno.
"Tužili smo i dobili smo. Nitko nije rekao: aha, oštećen je državni proračun, mora netko odgovarati zašto je oštetio pravosudnu policiju. Ne. To se stavlja sa strane. Ja pitam zašto? Zašto nismo svi isti?", upitao je.
Zatvorenici bi mogli raditi i proizvoditi uniforme
Govoreći o mogućnostima poboljšanja sustava, Krešo je istaknuo potrebu ulaganja u zaposlenike, ali i boljeg korištenja postojećih resursa.
"Da bismo dobili dovoljan broj ljudi, medicinskih sestara, morate uložiti, mora se platiti. Vi ne možete uzeti robota i staviti ga u zatvor. Morate imati fizičku osobu koja će to sve raditi", rekao je.
Podsjetio je da pravosudni policajci obavljaju niz zadataka, od premještanja zatvorenika do njihovih odlazaka u bolnice.
Kao primjer neiskorištenih mogućnosti naveo je proizvodnju uniformi.
"Nekada je Orljava, ženski zatvor, šila nama uniforme. I danas postoji ženski zatvor. Zašto se nisu nabavili strojevi putem Europske unije, pa se kupio repromaterijal da i dalje šiju za nas?", upitao je.
Smatra da bi se na taj način zatvorenicima omogućio rad i rehabilitacija, a sustav bi postao samodostatniji.
"Ne. Mi uzimamo privatnu firmu da nas mjeri i radi nam uniforme. Najlakše je ništa ne raditi i dobivati plaću. Ajmo biti samodostatni", rekao je.
Naglasio je da postoje i pozitivni primjeri.
"Imate Požegu koja je obnovljena, koja jako dobro funkcionira. Imate Lepoglavu, imate Glinu. Nismo mi baš da bude samo crno. Ima i lijepih primjera. Ali ajmo te primjere uzeti i uzeti sposobne ljude da nešto vode. I ajmo napokon imati odgovornost", poručio je.
Sindikat više od mjesec dana čeka podatke o plaćama
Na pitanje je li Ministarstvo pravosuđa reagiralo na posljednje sindikalno priopćenje, Krešo je rekao da sindikalni predstavnici više nemaju ni volje stalno se obraćati nadležnima.
Kao primjer komunikacije s Ministarstvom naveo je zahtjev za dostavu podataka o osnovnim plaćama pravosudnih policajaca.
"Prvog listopada otišao je dopis u ministarstvo da nam dostave kolika je osnovna plaća pravosudnog policajca za jutarnju smjenu, bez prekovremenih, bez subote, bez noćnih, bez ičega. Mi još nismo dobili odgovor. Sad je jedanaesti mjesec. Znači, 30 i nešto dana treba da se odgovori", rekao je.
Usporedio je to s ranijim istupima ministra Habijana tijekom sindikalnih prosvjeda.
"Kad smo mi išli u prosvjed, ministar je čudom imao u roku 24 sata prosječnu plaću pravosudnog policajca. Koju? Pravosudnog policajca s noćnim, s 40 prekovremenih? Koliko godina staža?", upitao je.
Sindikat je, objasnio je, tražio podatke o osnovnim plaćama za zaposlenike s različitim godinama radnog staža.
"Mi smo tražili egzaktno: od jedne do deset godina kolika je plaća, od deset do dvadeset godina kolika je plaća i od dvadeset pa više. Govorimo o jutarnjoj smjeni, bez prekovremenih, bez noćnih smjena, bez subote, nedjelje. Samo jutarnju smjenu, što većina radi", kazao je.
Smatra da bi ti podaci pokazali i zašto novi zaposlenici brzo napuštaju sustav.
"Da vidite kad dođe osoba u sustav i kad vidi koliku ima plaću, zašto bježi", rekao je.
"Kad uđete u Remetinec, kao da ste ušli u zonu sumraka"
Na pitanje što bi moglo privući nove zaposlenike u pravosudnu policiju, Krešo je istaknuo da nije riječ samo o plaćama, nego i o uvjetima rada.
"Ako vi dođete na uređeno radno mjesto, nije samo tu plaća", rekao je.
Upozorio je da pravosudni policajci rade u istim dotrajalim objektima u kojima borave i zatvorenici.
"Ako zatvorenik ima žohare, pa ima i pravosudni policajac na hodniku. Ne zna žohar gdje su vrata od ćelije. Ako su devastirane sobe, hodnici, sve, pa devastirano je i nama", kazao je.
Posebno je kritizirao stanje Remetinca.
"Kad ulazite u Remetinec, kao da ste ušli u zonu sumraka. Kad uzmete snimku HRT-a kad je Remetinec otvaran i sad odete, identično. Čak i boja identična", rekao je.
Priznao je da je ulaganja bilo, ali smatra da su nedostatna nakon desetljeća zanemarivanja.
"Godinama ste zapostavljali taj sustav. Godinama ste to zanemarivali. Ne ovaj ministar, sve vlade. Apsolutno sve vlade", naglasio je.
Podsjetio je i na zabranu zapošljavanja u državnoj službi iz vremena Vlade Jadranke Kosor, koja se odnosila i na pravosudnu policiju.
"Mi smo imali prirodan odljev. Ljudi odlaze u mirovinu, a vi kažete: ne, nema zapošljavanja u državnu službu. Mi jedno duže vrijeme nismo zapošljavali i sad smo se našli u tom rascjepu", kazao je Jelenko Krešo u N1 studiju uživo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare