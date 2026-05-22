Prenapučenost u europskim zatvorima: Evo koje zemlje su u kritičnoj situaciji, Hrvatska na trećem mjestu

Što se tiče portugalskog zatvorskog sustava, on funkcionira vrlo blizu kapaciteta (99), u boljoj poziciji od Rumunjske (100), ali s većom stopom popunjenosti od Azerbajdžana (98), Engleske i Walesa u Ujedinjenoj Kraljevini (96), Srbije (96), Češke (95), Nizozemske (95), Danske (95) i Švicarske (95). Vijeće Europe upozorava da stopa popunjenosti od 90% već predstavlja pokazatelj visokog rizika i značajnog operativnog pritiska.