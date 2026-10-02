Uprava ZET-a pozvala sindikate na hitno potpisivanje kolektivnog ugovora: "Plaće će biti isplaćene, ali..."

"Jutros je na inicijativu Uprave ZET-a održan sastanak Uprave ZET-a sa sindikalnim predstavnicima, na kojem je Uprava pozvala sindikalne predstavnike, g. Dražena Jovića, g. Vladimira Jozića i g. Gorana Vučemilovića, na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora na razdoblje od tri godine. Naime, odlukom Županijskog suda u Zagrebu od 30. rujna utvrđeno je da u ZET-u nema važećeg kolektivnog ugovora, a sljedeći tjedan potrebno je isplatiti plaće.