Traže žuran odgovor
Uprava ZET-a pozvala sindikate na hitno potpisivanje kolektivnog ugovora: "Plaće će biti isplaćene, ali..."
Uprava ZET-a pozvala je u petak sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora na razdoblje od tri godine, nakon što je Županijski sud u Zagrebu utvrdio da u ZET-u nema važećeg kolektivnog ugovora.
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Iz Uprave poručuju da će plaće idući tjedan biti isplaćene, no ako sindikati ne prihvate ponuđeni novi kolektivni ugovor, bit će isplaćene bez predloženog povećanja osnovice.
Priopćenje Uprave ZET-a prenosimo u cijelosti:
"Jutros je na inicijativu Uprave ZET-a održan sastanak Uprave ZET-a sa sindikalnim predstavnicima, na kojem je Uprava pozvala sindikalne predstavnike, g. Dražena Jovića, g. Vladimira Jozića i g. Gorana Vučemilovića, na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora na razdoblje od tri godine. Naime, odlukom Županijskog suda u Zagrebu od 30. rujna utvrđeno je da u ZET-u nema važećeg kolektivnog ugovora, a sljedeći tjedan potrebno je isplatiti plaće.
Uprava ZET-a ponovila je dosadašnju ponudu da novi kolektivni ugovor sadrži sva materijalna prava koja su bila utvrđena dosadašnjim kolektivnim ugovorom, da novi kolektivni ugovor sadrži rast osnovice plaće od 4,5 posto od 1. listopada te da uključi indeksaciju plaća jednom godišnje, prema indeksu potrošačkih cijena. To znači da bi prema ponudi Uprave osnovica plaće 1. siječnja 2027. rasla još otprilike 4,5 posto.
Još jednom ističemo da ponuda prema kojoj Uprava ZET-a u kolektivni ugovor ugrađuje indeksaciju plaća štiti radnike i radnice ZET-a od inflacije na razdoblje od sljedeće tri godine. Vrlo mali broj poduzeća i organizacija u Hrvatskoj ima takav osigurač ugrađen u kolektivni ugovor.
Ukoliko sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, Uprava ZET-a plaće će isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice.
Uprava ZET-a pravno je odgovorna za isplatu plaća u zakonskom roku te stoga ovim putem poziva sindikate da žurno odgovore na predloženu ponudu.“
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