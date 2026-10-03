Kome je štrajk donio lajk?

Na koncu su svi koji se javno ili iz prikrajka oglasiše ubrali ponešto bodova... osim štrajkaša. Nije, naime, bilo puno mogućih ishoda na pladnju, samo je bilo pitanje koliko će štrajk potrajati. Zahtjevi su bili nerealno veliki, valjda da se pristane i na manje koje bi opet bilo više od realnog. I sam štrajk taktički je odigran loše jer u gradu koji inače propada pod teretom prometnih gužvi zaustaviti sve autobus i tramvaje nije moglo ne navući popriličan bijes. Usto još lukavo kanaliziran objavama platnih lista nekih vozača i čistača. Pažnju i naklonost ovdašnje javnosti najlakše je pridobiti manipulativnim pričama o nečijoj preplaćenosti ili potplaćenosti.