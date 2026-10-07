NAKON ŠTRAJKA
ZET počeo vraćati novac: Evo tko ima pravo na povrat i što trebate napraviti
Iz ZET-a (Zagrebački električni tramvaj) su danas objavili da su započeli s povratom novčanih sredstava građanima nakon prošlotjedne obustave prometa zbog štrajka radnika.
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Povrat novčanih sredstava odnosi na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata te da će im biti vraćen razmjerni dio uplaćenog iznosa za razdoblje tijekom kojeg nisu mogli koristiti uslugu javnog gradskog prijevoza.
Da biste ostvarili pravo na povrat, zahtjev je potrebno podnijeti na prodajnim mjestima ZET-a do kraja studenoga 2026. godine. Obrazac zahtjeva za povrat sredstava dostupan je ovdje i na prodajnim mjestima.
"Nakon zaprimanja i obrade zahtjeva, povrat će se izvršiti u skladu s trajanjem obustave prometa, odnosno razmjerno razdoblju u kojem usluga prijevoza nije bila dostupna. Pozivamo sve građane koji ostvaruju pravo na povrat, da svoje zahtjeve podnesu na jednom od prodajnih mjesta kako bi se postupak mogao provesti u najkraćem mogućem roku", poručili su iz ZET-a te zahvalili korisnicima na razumijevanju i strpljenju.
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