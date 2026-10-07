ZET počeo vraćati novac: Evo tko ima pravo na povrat i što trebate napraviti

"Nakon zaprimanja i obrade zahtjeva, povrat će se izvršiti u skladu s trajanjem obustave prometa, odnosno razmjerno razdoblju u kojem usluga prijevoza nije bila dostupna. Pozivamo sve građane koji ostvaruju pravo na povrat, da svoje zahtjeve podnesu na jednom od prodajnih mjesta kako bi se postupak mogao provesti u najkraćem mogućem roku", poručili su iz ZET-a te zahvalili korisnicima na razumijevanju i strpljenju.