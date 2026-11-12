Tomislav Hrastinski
Holding ima novog voditelja Zagrebačkih cesta
Novi voditelj podružnice Zagrebačke ceste je Tomislav Hrastinski kojega je na tu dužnost, nakon provedenog javnog natječaja, izabrala Uprava Zagrebačkog holdinga.
Oglas
Hrastinski je voditeljem Zagrebačkih cesta imenovan na četverogodišnji mandat, priopćeno je iz Holdinga u četvrtak. Profesionalni put u Zagrebačkim cestama Tomislav Hrastinski gradi od 2008. godine kada je počeo raditi kao voditelj nadcestarije.
Od travnja 2023. obavlja poslove voditelja Službe održavanja i zaštite cesta, a od siječnja 2026. vodi i Zimsku službu. Tijekom dosadašnje karijere stekao je iskustvo u održavanju cestovne infrastrukture, organizaciji poslovanja te upravljanju ljudskim i tehničkim resursima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas