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Tomislav Hrastinski

Holding ima novog voditelja Zagrebačkih cesta

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N1 Info
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12. stu. 2026. 16:55
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Novi Zagreb tijekom drugog dana strajka radnika Zagrebackog holdinga. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Novi voditelj podružnice Zagrebačke ceste je Tomislav Hrastinski kojega je na tu dužnost, nakon provedenog javnog natječaja, izabrala Uprava Zagrebačkog holdinga.

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Hrastinski je voditeljem Zagrebačkih cesta imenovan na četverogodišnji mandat, priopćeno je iz Holdinga u četvrtak. Profesionalni put u Zagrebačkim cestama Tomislav Hrastinski gradi od 2008. godine kada je počeo raditi kao voditelj nadcestarije.

Od travnja 2023. obavlja poslove voditelja Službe održavanja i zaštite cesta, a od siječnja 2026. vodi i Zimsku službu. Tijekom dosadašnje karijere stekao je iskustvo u održavanju cestovne infrastrukture, organizaciji poslovanja te upravljanju ljudskim i tehničkim resursima.

Teme
imenovanje održavanje cesta tomislav hrastinski voditelj zagrebačke ceste

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