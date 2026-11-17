Operacija "Volia"
Francuski vojnici u tajnosti mjesecima djeluju u Ukrajini: "Kada je riječ o Ukrajini, hodamo po jajima"
Francuski vojnici već nekoliko mjeseci djeluju na teritoriju Ukrajine u sklopu povjerljive misije pod nazivom „Volia”, pružajući obuku i tehničku potporu ukrajinskim oružanim snagama, prema informacijama koje je prikupio i potvrdio RFI.
Pariz nikada nije službeno priznao prisutnost francuskih vojnika na ukrajinskom teritoriju, no nekoliko izvora upoznatih s operacijom navodi da je misija aktivna najmanje od ljeta 2026. godine.
Nije riječ o borbenoj operaciji. Francusko osoblje pomaže u održavanju sofisticirane vojne opreme isporučene Ukrajini te pruža specijalističku obuku njezinim oružanim snagama.
Operacija, kojom zapovijeda francuski general, nazvana je prema ukrajinskoj riječi volia, koja označava slobodu, otpor i borbu za neovisnost.
Prema izvorima RFI-ja, misija se namjerno provodi daleko od očiju javnosti, a Francuska se za njezinu organizaciju oslanja na postojeću vojnu misiju obuke u susjednoj Poljskoj.
Ta misija, poznata pod nazivom Gerfaut, djeluje u Poljskoj od veljače 2023. godine, osobito u vojnom kampu Wędrzyn na sjeverozapadu zemlje. Dio je Misije Europske unije za vojnu pomoć Ukrajini (EUMAM Ukraine), čiji je mandat 9. studenoga produljen za još dvije godine, do studenoga 2028.
Europska unija također je najavila planove za uspostavu prisutnosti u Ukrajini kako bi omogućila bližu koordinaciju s tamošnjim vojnim vlastima.
Od 2023. godine oko 25.000 ukrajinskih vojnika prošlo je obuku u Francuskoj i Poljskoj, uključujući dočasnike koji se pripremaju za zapovijedanje borbenim postrojbama.
Međutim, približavanje takve obuke bojišnici donosi znatne prednosti.
„Kvalitetna obuka provodi se u što realističnijim uvjetima”, rekao je jedan stručnjak za RFI. „Što se obuka odvija bliže borbenoj zoni, to je učinkovitija.”
Isto načelo vrijedi i za logističku i tehničku potporu.
Mali timovi i specijalizirane zadaće
Prema izvorima s kojima je razgovarao RFI, misija Volia djeluje kroz razmjerno malu i fleksibilnu strukturu, raspoređujući specijalizirane timove na kraća razdoblja unutar Ukrajine.
Misija Gerfaut u Poljskoj osigurava logistički okvir koji francuskim vojnicima omogućuje ulazak u Ukrajinu bez javnog otkrivanja njihova odredišta.
Izvori su RFI-ju rekli da francuski vojnici raspoređeni u Ukrajinu dobivaju upute da kažu kako putuju u Poljsku. Nakon ulaska u Ukrajinu njihove glavne zadaće uključuju obuku lokalnih snaga i održavanje vojne opreme koju je isporučila Francuska.
Među tim sustavima nalaze se samohodne haubice Caesar, borbeni zrakoplovi Mirage 2000 i precizno navođeni projektili, čije održavanje u operativnom stanju zahtijeva specijalizirano tehničko znanje.
Francuski vojni planeri razmatrali su mogućnost angažiranja civilnih tehničara, ali su od te opcije na kraju odustali zbog rizika povezanih s radom u zemlji zahvaćenoj ratom. Umjesto toga, osoblje je odabrano iz redovitih postrojbi francuske vojske, uključujući pukovnije specijalizirane za održavanje opreme i operativnu potporu.
Neki od tih vojnika posjeduju izrazito specijalizirana tehnička znanja i vještine koje je teško nadomjestiti. Iz sigurnosnih razloga RFI je odlučio ne otkriti identitet uključenih pukovnija niti operativne pojedinosti koje bi mogle ugroziti francuske vojnike i osobe koje s njima surađuju.
Osim pružanja praktične pomoći Ukrajini, misija francuskim oružanim snagama omogućuje i stjecanje vrijednih iskustava iz sukoba u kojem se suvremeni oružani sustavi testiraju u intenzivnim borbenim uvjetima.
Pitanja o parlamentarnom nadzoru
Otkrića otvaraju pitanja o pravnom okviru francuskog vojnog angažmana u Ukrajini, osobito o obvezama vlade da o tome obavijesti parlament.
Prema članku 35. francuskog Ustava, vlada mora obavijestiti parlament o odluci o raspoređivanju oružanih snaga u inozemstvo u roku od tri dana od početka intervencije, uz navođenje njezinih ciljeva.
Ako operacija traje dulje od četiri mjeseca, njezin nastavak mora biti podnesen parlamentu na odobrenje. Međutim, prema istraživanju RFI-ja, ni zastupnici ni senatori nisu službeno obaviješteni o postojanju misije Volia.
Cédric Perrin, senator konzervativne stranke Republikanci (Les Républicains) i predsjednik senatskog Odbora za vanjske poslove, obranu i oružane snage, smatra da se uobičajeno raspoređivanje vojnih snaga ne može izuzeti iz parlamentarnog nadzora pukim pozivanjem na vojnu tajnu.
„To je ustavna obveza”, rekao je za RFI. „Predsjednik Republike mora, nakon raspoređivanja vojnika, obavijestiti parlament u propisanom roku. O tome ovisi pravilno funkcioniranje demokracije.”
Francuska ne bi bila prva zapadna zemlja koja je rasporedila vojne instruktore unutar Ukrajine.
Ujedinjeno Kraljevstvo provodilo je misiju obuke Orbital između 2015. i 2022. godine, dok je Kanada u rujnu 2015. pokrenula operaciju Unifier. Kanadsko osoblje naknadno je premješteno izvan Ukrajine nakon početka ruske invazije u veljači 2022.
Međutim, Francuska se suočava s politički osjetljivijim okolnostima jer potpora Ukrajini ostaje pitanje koje izaziva podjele uoči predsjedničkih izbora 2027. godine.
„Kada je riječ o Ukrajini, hodamo po jajima”, priznao je Perrin.
„Društvo je podijeljeno. Moramo biti oprezni, ali o tome ćemo morati razgovarati tijekom predsjedničkih izbora. I dalje vjerujem da se Ukrajinci danas bore za nas.”
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