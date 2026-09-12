Dario Zurovec s kuharom Mandarićem osnovao stranku Hrvatski put - platforma nezavisnih

"Ako je susjed pristojan i dobar, vjerojatno ćete otići kod njega na kavu i on kod vas, ali ako je luđak, onda ga vjerojatno nećete zvati. To je slično i u politici. Možemo, Radnička fronta, to definitivno ne. To je ipak preradikalno, a s druge strane, ljudi su se dokazali da ne znaju voditi niti grad. Em što je zmazan, em što je neuređen, o prometu neću ni govoriti. To je nekakva ideološka borba protiv automobila. Bolje da ne govorim", istaknuo je Zurovec.