padale "teške" optužbe
Žestok okršaj Živkovića i Zurovca na N1 zbog Gospića: "Vi ste licemjerni"
U emisiji Pregled dana reporterka N1 Katarina Plantak razgovarala je o problemu otpada u Gospiću s Marinom Živkovićem iz Možemo i Darijem Zurovcem, članom novoosnovane stranke Hrvatski put, a njihova se rasprava u jednom trenutku pretvorila u žestok sukob pred kamerama.
Plantak je Živkovića pitala što je građanima pokazao današnji aktualac u Saboru – jesu li dobili odgovore na pitanja ili je ponovno riječ o političkom prepucavanju.
Živković je ocijenio da aktualac nije pokazao spremnost Vlade i vladajuće većine da preuzmu odgovornost za sustav gospodarenja otpadom.
"Građani su se sigurno nadali da je došlo vrijeme da se preuzme odgovornost, ne samo za to što se to dogodilo, nego za cijeli sustav gospodaranja otpadom, ali i za kadrovska rješenja koji su trebali kontrolirati taj sustav", rekao je Živković.
Smatra da građani više nemaju povjerenja u Vladu kada je riječ o sanaciji otpada.
"Ljudi su izgubili povjerenje u ovu Vladu da može riješiti probleme sanacije otpada bez da se nešto otruje, bez da se neko obogati na tome i bez da ljudi imaju strašne posljedice za njihov život i za njihov zdrav", kazao je.
Zbog toga smatra da su potrebni novi izbori i nova Vlada koja bi imala povjerenje građana.
Zurovec: Navikao sam na primitivizam pojedinih zastupnika
Zurovec je, odgovarajući na pitanje o teškim riječima koje su se čule u Saboru, rekao da je naviknut na "primitivizam" pojedinih zastupnika. Kritizirao je pozive na nove izbore, tvrdeći da oporba pritom ne nudi konkretna rješenja.
Istaknuo je da bi 29. rujna trebao biti predstavljen kompletan plan sanacije za Gospić, kao i za neke druge lokacije, te naglasio da bi u rješavanju problema trebali sudjelovati stručnjaci za otpad, a ne političari.
"Jer ovo sada je jedno vrlo operativno pitanje. Vi sad raspišete nove izbore, dok vi ustrojite novu Vladu, dok nađete nove ministra i ostalo, koliko će vam proći vremena? Otprilike godinu, godinu i pol dana", rekao je Zurovec.
Živković je potom odgovorio na tvrdnje da bi oporba bila manje zainteresirana za građane Gospića. Rekao je da bi Možemo koristio sve dostupne mehanizme kako bi se kontrolirao sustav gospodarenja otpadom, uključujući kontrolu kamiona koji ulaze u Hrvatsku.
"Moramo preorganizirati sustav da ne potičemo laku zaradu i ekološke mafije koja djeluje u drugim državama i koje onda uvozi opasni otpad u Hrvatsku koji mi ni ne možemo zbrinuti", rekao je Živković.
Dodao je da bi zabranili uvoz takvog otpada i radili na postrojenjima koja ga mogu zbrinuti. Kao primjer je naveo zagrebački centar za gospodarenje otpadom, za koji je rekao da je konačno dobivena lokacijska dozvola.
Početak svađe Živkovića i Zurovca
Zurovec se potom usprotivio dijelu Živkovićevih tvrdnji o mogućnostima zbrinjavanja otpada. Istaknuo je da u Hrvatskoj postoje akreditirane tvrtke za zbrinjavanje opasnog otpada te kritizirao ideju da će zagrebački CGO riješiti problem većine otpada.
"Centar za gospodarnije otpadom će vam samo razvrsati onaj dio koji se može oporabiti, koji se može iskoristiti. Znate vi koliko je to u praksi? Otprilike 7%", rekao je Zurovec.
Zurovec Živkoviću: Licemjerni ste
U nastavku razgovora sukob se zaoštrio kada je Zurovec Živkovića prozvao zbog stanja s otpadom na području Ježdovca i jezera Rakitje.
"Koliko je tamo otpada, gospodine Živkoviću?" upitao ga je Zurovec, tvrdeći da je riječ o velikim količinama građevinskog i drugog otpada.
Živković je odgovorio da lokalna samouprava treba rješavati otpad nastao na njezinu području, ali da se odgovornost ne može prebacivati na lokalnu samoupravu kada je riječ o ilegalnom odlaganju otpada.
Zurovec je tada prozvao Možemo zbog ugovora Grada Zagreba s tvrtkama s kojima je, kako je rekao, ranije kritizirao suradnju.
"Vi ste licemjerni. Licemjerni ste", poručio mu je. Ustvrdio je da Grad Zagreb danas ima višestruko veće ugovore s istim ljudima.
Živković: U prvoj godini mandata raskinuli smo ugovor s Pripuzom za biootpad
Živković je na to odgovorio da je Zagreb već raskinuo ugovore s Pripuzom. "Mi smo u prvoj godini mandata raskinuli ugovor s Pripuzom za biootpad", rekao je Živković, dodajući da je raskinut i ugovor za glomazni otpad jer je u Zagrebu postojalo postrojenje koje se nije koristilo.
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