Zašto svaka CB grmljavinska ćelija i jači udar vjetra imaju veliki publicitet?

Satelitske snimke prikazivale su vremensku situaciju s odmakom od dva do tri sata. Bile su slabije rezolucije i uglavnom crno-bijele. Numerički modeli zbog ograničene računalne snage izračunavali su stanje atmosfere na znatno grubljoj mreži točaka, s manje vertikalnih razina i najčešće samo dva puta dnevno, s tim da je jedan izračun modela trajao četiri do pet sati, a rezultati su se publicirali na papiru, rijetko na zaslonima računala.