Meteorolog N1 objašnjava što je zračna masa i zašto je zovu „nositeljicom vremena”?

Istodobno se nad zapadnom ili jugozapadnom Europom može nalaziti područje niskog tlaka. Razlika tlaka između anticiklone na istoku i ciklone na zapadu pojačava gradijent tlaka, a time i istočno ili sjeveroistočno strujanje. Hladan zrak tada može prijeći tisuće kilometara, od unutrašnjosti Euroazije do Balkana i Sredozemlja. U takvim situacijama nad Europom se često uspostavlja izrazit kontrast: dok na zapadu pristiže blag i vlažan oceanski zrak, na istoku i jugoistoku kontinenta širi se hladan i suh zrak sa sjeveroistoka.