VREMENSKA PROGNOZA
Stiže velika promjena vremena, pred nama je skok temperature: Evo kada će biti najtoplije
Pročitajte vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.
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Pretežno je oblačno diljem zemlje, sunčanije su prilike na sjeveroistoku. Kiša pada duž Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici. Jaka bura otežava promet u priobalju. U nastavku subote također će biti vjetrovito, oborine će i dalje lokalno biti duž Jadrana i uz Jadran, dok će najviše sunčanih razdoblja biti na istoku unutrašnjosti.
Nedjelja će isto donijeti nestabilne prilike. Bit će sunčanih perioda u unutrašnjosti, tmurnije će se zadržavati u Gorskoj Hrvatskoj gdje lokalno može biti kiše, kao i na Jadranu, izglednije u Dalmaciji. Zapuhat će jugo.
Novi tjedan će početi tmurno, no u drugom dijelu ponedjeljka će uglavnom posvuda biti sunčanih razdoblja, ali i lokalno kiše, uglavnom na istoku unutrašnjosti, u Lici i Dalmaciji.
Od utorka će kiša biti češća i izraženija. Uz južinu će temperature rasti, a najtoplije će biti u četvrtak i petak, moguće i do 20-ak stupnjeva, ne samo na moru, nego i u dijelovima unutrašnjosti.
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