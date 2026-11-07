Stiže velika promjena vremena, pred nama je skok temperature: Evo kada će biti najtoplije

Pretežno je oblačno diljem zemlje, sunčanije su prilike na sjeveroistoku. Kiša pada duž Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici. Jaka bura otežava promet u priobalju. U nastavku subote također će biti vjetrovito, oborine će i dalje lokalno biti duž Jadrana i uz Jadran, dok će najviše sunčanih razdoblja biti na istoku unutrašnjosti.