Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Stiže velika promjena vremena, pred nama je skok temperature: Evo kada će biti najtoplije

author
Tea Blažević
|
07. stu. 2026. 08:27
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Storm and Sunshine Over Dubrovnik
Open AI / ChatGPT

Pročitajte vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.

Oglas

Pretežno je oblačno diljem zemlje, sunčanije su prilike na sjeveroistoku. Kiša pada duž Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici. Jaka bura otežava promet u priobalju. U nastavku subote također će biti vjetrovito, oborine će i dalje lokalno biti duž Jadrana i uz Jadran, dok će najviše sunčanih razdoblja biti na istoku unutrašnjosti.

Nedjelja će isto donijeti nestabilne prilike. Bit će sunčanih perioda u unutrašnjosti, tmurnije će se zadržavati u Gorskoj Hrvatskoj gdje lokalno može biti kiše, kao i na Jadranu, izglednije u Dalmaciji. Zapuhat će jugo.

Novi tjedan će početi tmurno, no u drugom dijelu ponedjeljka će uglavnom posvuda biti sunčanih razdoblja, ali i lokalno kiše, uglavnom na istoku unutrašnjosti, u Lici i Dalmaciji.

Od utorka će kiša biti češća i izraženija. Uz južinu će temperature rasti, a najtoplije će biti u četvrtak i petak, moguće i do 20-ak stupnjeva, ne samo na moru, nego i u dijelovima unutrašnjosti.

Teme
promjena vremena tea blažević vremenska prognoza vrijeme vrijeme u hrvatskoj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ