Podijeli :

Pexels

Celijakija je kronična autoimuna bolest koja kod oboljelih osoba izaziva preosjetljivost na gluten. Dolazi do reakcije na gluten zbog upale i oštećene sluznice tankog crijeva, s prvi simptomi ove bolesti mogu nastati već kod djece.

Ako vaše dijete pati od kroničnog proljeva, napuhnutost trbuha i slabo napreduje na tjelesnoj masi, to bi moglo značiti da pati od celijakije. To je kronična autoimuna bolest kod koje dolazi do upale i oštećenja sluznice tankog crijeva zbog unosa glutena u organizam.

U kojoj hrani se nalazi gluten?

Osobe koje pate od celijakije, u ovom slučaju djeca, nakon unosa glutena kroz prehranu imaju poteškoće u probavnom sistemu.

Celijakija: Uzrok, simptomi i kako ovu neugodnu bolest staviti pod kontrolu?

Gluten je zapravo protein koji se nalazi u pšenici, ali i u ječmu te raži. Samim time nalazi se u svim tjesteninama, brašnu i pekarskim proizvodima kao i kolačima.

Valja napomenuti kako se gluten može pronaći i u drugim neprehrambenim proizvodima poput nekih krema, šampona za tuširanje, paste za zube i slično. Stoga je važno obratiti pozornost na deklaracije na proizvodima jer reakciju može izazvati i gluten koji nije direktno unesen u probavni sustav.

Simptomi celijakije kod djece

Celijakija kod djece može dovesti do ometanog rasta jer se probavni trakt ne razvija kako treba. Imunološki sustav kod djece oboljele od celijakije pokušava uništiti stanice glutena ne dopuštajući im da se normalno apsorbiraju.

Valja napomenuti kako simptomi celijakije kod odraslih nisu isti kao simptomi ove bolesti kod djece koji mogu biti sljedeći:

– kroničan proljev

– napuhnutost trbuha

– slabo dobivanje na masi

– bolovi u trbuhu

– povraćanje

– pretjerano ispuštanje plinova

– zatvor

– slab rast

Pojava simptoma ovisi od djeteta do djeteta. Kod nekih nastupa par sati nakon jela, a kod nekih za dan ili dva. Simptomi nisu kod sve djece jednakog intenziteta pa neka djeca mogu imati i vrlo blage, gotovo neprimjetne simptome.

Uzroci celijakije kod djece

Ova bolest pogađa oko jedan posto osoba na svijetu, no podaci pokazuju da je učestalost posljednjih godina u sve većem porastu.

Prehrana bez glutena: Što sve smijete jesti, a koja hrana vam je zabranjena? Sindrom iritabilnog crijeva: Uzrok, simptomi i kako se ovaj problem tretira?

Iako se ne zna kako točno i zašto dolazi do razvoja celijakije, vjeruje se da je, kao i skoro svaka autoimuna bolest, djelomično povezana s genima koje su djeca naslijedila od roditelja.

No, to ne mora nužno značiti da je bolest nasljedna, već se može razviti i zbog drugih čimbenika. Djeca mogu prve simptome imati i nakon što prestanu konzumirati mlijeko kao novorođenčad i prvi put se susretno s glutenom u nekom obliku. Neka djeca od celijakije obole ranije, neka kasnije.

Kada se celijakija pojavi u tinejdžerskoj dobi, simptomi ne moraju nužno biti povezani s probavnim sustavom. Tada se simptomi odražavaju kroz kronični umor, slabokrvnost, bolest kostiju, promjene na koži i usnoj šupljini, česte glavobolje ili migrene, gubitak na težini, nizak rast te može doći do odgođenog puberteta.

Kako se liječi celijakija kod djece?

Važno je da se dijagnostika napravi kako treba jer se celijakija može često zamijeniti sa sindromom iritabilnog crijeva, intolerancijom na laktozu te upalom crijeva. Ako se ne otkrije na vrijeme i ne liječi pravilno, može doći do neželjenih komplikacija.

Žitarice bez glutena: Popis hrane koju možete konzumirati ako imate celijakiju Zatvor: Uzrok, simptomi i liječenje problema koji muči milijune građana

Tako može doći do po život opasne akutne komplikacije, koja najviše pogađa djecu, a to je celijakična kriza do koje dolazi zbog obilnih proljeva i metaboličkog poremećaja. Nadalje, može doći do upale sluznice tankog crijeva, smanjene funkcije gušterače i smanjene proizvodnje probavnih sokova.

Neliječenjem celijakije može doći i do pojave maligne bolesti, ali i do iznenadnih prijeloma kostiju. U budućnosti osobe mogu imati poteškoća s trudnoćom, kao i psihičke poteškoće.

Jedini ‘lijek’ protiv celijakije je bezglutenska prehrana. Gluten nije nužan u rastu i razvoju, a može ga se nadoknaditi s nekim drugim namirnicama. Kada se gluten u potpunosti ukloni iz prehrane, stanje bi se trebalo vratiti u normalu kroz 10 do 15 dana.

Zaključak

Celijakija kod djece nije bolest koju se može izliječiti, ali mogu se u potpunosti ukloniti njeni simptomi i imati normalnu kvalitetu života. Kako bi se to postiglo važno je da se drži bezglutenske prehrane. Isto vrijedi i za djecu kojoj je ta bolest dijagnosticirana od strane liječnika.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Pasaža crijeva: Kako se točno provodi i na koje probleme može ukazati? Crijevna viroza kod djece: Ovo su simptomi koji zahtijevaju hitno liječenje Maslačna kiselina: Dobra je za zdravlje crijeva, ali ima i neke nuspojave