Shutterstock/ilustracija

Multipli mijelom je zloćudna bolest koštane srži te se ubraja u rijetke bolesti. Naziva se i rak krvi. Češće se pojavljuje u starijoj dobi, najčešće kod osoba od oko 68 godina. Kod multiplog mijeloma dolazi do umnažanja zloćudno promijenjenih plazma stanica.

Plazma stanice inače su dio zdravog imunosnog sistema, a uloga im je da stvaraju protutijela te su vrlo važne kod pojave infekcije u organizmu. Kod plazma stanica može doći do zloćudnih promjena i pretjeranog množenja. One se tada nakupljaju u koštanoj srži i sprječavaju normalnu proizvodnju zdravih stanica. Te abnormalne stanice tada mogu napadati kosti, imunitet i druge organe. Tako nastaje multipli mijelom.

Što je multipli mijelom?

U Hrvatskoj od multiplog mijeloma boluje oko tisuću osoba, a godišnje od ove rijetke bolesti umire oko 200 ljudi. Riječ je o ozbiljnoj i teško izlječivoj bolesti. S obzirom na razvijanje medicine u svijetu, ali i Hrvatskoj, multipli mijelom sve se uspješnije liječi. Liječenje je uspješnije ako se na vrijeme prepoznaju simptomi i na njih reagira.

Uzrok multiplog mijeloma nije poznat, no vjeruje se da postoje određene genetske predispozicije za nastanak. Smatra se da zloćudne tvorbe nastaju kao posljedice genetskih promjena u plazma stanicama u koštanoj srži. Nerijetko se spominju i okolišni čimbenici, odnosno, vanjski uzroci poput dugoročne izloženosti radioaktivnom zračenju, pesticidima ili kemijskim tvarima.

Međutim, nije otkriven jasan uzrok što otežava prevenciju i liječenje te mnogi koji razviju bolest nemaju nikakve očite faktore rizika.

Simptomi multiplog mijeloma

Multipli mijelom ima nekoliko faza koje se razlikuju po kliničkoj slici i simptomima, odnosno o pojavi simptoma i razini oštećenja organa. Kada nema simptoma, u slučaju faze monoklonske gamapatije neutvrđenog značenja i asimptomatskog mijeloma nema potrebe za aktivnim liječenjem multiplog mijeloma te se ta stanja smatraju premalignima. Kod ovih oblika također nema oštećenja drugih organa.

Kada dođe do razvoja i aktivnosti zloćudnih plazma stanica, potiče se razgradnja kosti na način da se stvaraju “rupe” u kostima zbog čega one postaju slabe i podložne pucanju. Tada nastupa velika bol, ali i povećano otpuštanje kalcija u krvi. To može dovesti do smetenosti i poremećaja u stanju svijesti, ali i do oštećenja bubrega zbog taloženja proteina koje proizvode zloćudne plazma stanice.

Međutim, sam početak bolesti i simptomatskog mijeloma je nespecifičan po pitanju simptoma.

Među najčešćim simptomima multiplog mijeloma nabrajaju se:

– anemija ili slabokrvnost

– osjećaj slabosti, umor

– osjećaj bolova u kostima

– gubitak tjelesne težine

– pojačana sklonost krvarenju i stvaranju masnicama

– povećana gustoća krvi

– ponavljajuće infekcije

– bubrežna oštećenja

Navedeni simptomi su rezultat množenja i aktivnosti tumorskih stanica. Za klasifikaciju multiplog mijeloma potrebni su laboratorijski nalazi koji upućuju na povišene vrijednosti kalcija, bubrežna oštećenja, anemiju i koštane ili osteolitičke promjene. Ako se pojavljuje samo jedan od navedenih, to je znak da se radi o simptomatskom multiplom mijelomu te da je potrebno aktivno liječenje.

Kako otkriti multipli mijelom?

Da bi se došlo do dijagnoze multiplog mijeloma, pacijent mora posumnjati na temelju simptoma da nešto nije u redu. Vrlo je rijetko da liječnici opće prakse posumnjaju na multipli mijelom jer se radi o rijetkoj bolesti. Međutim, podaci pokazuju da su ishodi u prvoj godini liječenja bolji za 50 posto ako se bolest otkrije pri pregledu, odnosno, ako ju je otkrio liječnik.

Ipak, simptomi multiplog mijeloma nisu specifični te nisu rijetki kod starijih osoba. Pravovremena dijagnoza iznimno utječe na ishode liječenja i produljenje života. Za dijagnosticiranje je potrebno odraditi uobičajene analize i diferencijalne krvne slike, analizu proteina i radiološku obradu kojom se otkrivaju koštane promjene. Koristiti se mogu CT, MR ili PET-CT.

Iskustva bolesnika s multiplim mijelomom

Za osobe oboljele od multiplog mijeloma, njihove obitelji i prijatelje, postoji stranica Udruge MijelomCRO za podršku oboljelima. Na stranici se mogu pronaći i različita iskustva pacijenata s multiplim mijelomom. U nastavku donosimo njih par.

Prvi sa svojim iskustvom je Nikola Popić (61), koji je bolest otkrio u prosincu 2018. godine.

“Početkom prosinca te godine, otišao sam svom obiteljskom liječniku radi bolova u leđima. Moj posao je zahtijevao da dugo sjedim. Liječnik me pregledao, poslušao pluća – sve je bilo u redu. Posumnjao je na reumu, išijas ili nešto slično. Nakon 14 dana, ponovo sam došao na pregled zbog pojačanih bolova u leđima. Liječnik je odlučio poslati me na hitan prijem, gdje su mi izvadili krv i ustanovili snižene vrijednosti eritrocita, hemoglobina, trombocita. Poslali su me na snimanje leđa na RTG, pri čemu mi je otkrivena pukotina na T7 kralješku”, rekao je i dodao da se doktorica iznenadila i pitala ga je li pao ili udario negdje, što sam ja negirao.

“Jedino što sam primijetio su bili pojačani bolovi kad bi uzeo nešto teže u ruke. Već tada kod doktorice se javila sumnja na nešto ozbiljnije, te me uputila na CT snimak kralježnice. Tu se na snimci dobro vidjela uzdužna pukotina na sedmom kralješku i javila se sumnja da se radi o multiplom mijelomu. Nakon punkcije koštane srži ustanovljeno je 53 % plazma stanica u koštanoj srži”, kaže Nikola.

“Šokirala me dijagnoza”

“Kad razmislim, tek sada povezujem neke nagovještaje mijeloma. I prije dijagnoze mijeloma primijetio sam kako se brže umaram. Moje tegobe su počele s bolovima u leđima. Nikad prije nisam imao takve simptome, rijetko sam bio bolestan, a još manje u bolnici. Najveći problem bio je šok koji sam doživio nakon dijagnoze bolesti. Nikad prije ozbiljnije bolestan, moj posao bio je stalno u pokretu. Ne pušim, jako rijetko konzumiram alkohol, i odjednom mi otkriju takvu bolest, za koju do tada nisam niti čuo. Šokiralo me kad sam dobio dijagnozu. To me u početku bolesti psihički dotuklo. Stalna razmišljanja što će biti sa mnom, koliko mi je još preostalo života”, kaže Nikola i dodaje da je tražio pomoć psihologa i psihijatra i tablete za smirenje.

“Kao vjernik tražio sam utjehu u vjeri i mislim da mi je vjera najviše pomogla uz pomoć moje supruge. Tijekom liječenja, što je vrijeme odmicalo, postao sam svjesniji što mi se događa i da nije baš sve tako crno, te sam se psihički uspio pribrati. Danas sam psihički (bez tableta), a nadam se i zdravstveno, sasvim OK”, zaključio je.

Mirjana iz Kastava otkrila je svoje iskustvo.

“Dvije godine su protekle u liječenju od multiplog mijeloma i nešto malo manje od transplantacije matičnih stanica. Terapija održavanja postala je sastavni dio mog organizma. Moj resetirani život. Hodam, hodam i hodam! To mogu, nije teško! Oko kuće. Do supermarketa “Plodine” preko ceste. Ili sjednem u auto, odvezem se do mora i uživam šetajući uz mirisnu plavu namreškanu vodu. Priznajem, fraza ne da mi se nije mi strana, ali donosim odluku. Biram šetnju jer sam u kaosu koji je započeo prije dvije godine i disciplini koju mi od tada nameće ozbiljna medicinska terapija jasno spoznala da je ta jednostavna aktivnost – hodanje, isprobani lijek kojeg moram uzimati jednom dnevno”, napisala je.

Liječenje multiplog mijeloma

S obzirom na to da velik dio liječnika ne uspijeva prepoznati ovu rijetku bolest na vrijeme, u Hrvatskoj je 2021. oformljena radna skupina za multipli mijelom. Skupina je koja povodom Međunarodnog dana multiplog mijeloma u ožujku izdala “Putokaz za ranu dijagnozu multiplog mijeloma” namijenjen liječnicima.

Kako je navela prim.dr.sc. Sandra Bašić Kinda, voditeljica radne skupine, oboljelima od multiplog mijeloma u Hrvatskoj su danas na raspolaganju nove generacije lijekova zahvaljujući kojima je udvostručena stopa petogodišnjeg preživljenja. Ovo znači da bi uz pravovremeno postavljanje dijagnoze multipli mijelom od teške zloćudne bolesti mogao postati kronična bolest poput dijabetesa s kojom je moguće kvalitetno živjeti.

Međutim, liječenje multiplog mijeloma je iznimno kompleksno. Pristup liječenju su kemoterapija uz potporu krvotvornih matičnih stanica te korištenje lijeka kod bolesnika koji kemoterapiju ne bi mogli podnijeti.